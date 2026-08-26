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مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: با وجود چالشها و حساسیتهای حوزه آرد و نان در خوزستان بر اساس ارزیابیهای کشوری، خوزستان با ثبت کمترین میزان تخلفات پس از خراسان شمالی موفق به کسب رتبه دوم کشور در مدیریت تخلفات حوزه آرد و نان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان چهارشنبه در نشست تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: خوزستان همزمان با میزبانی گسترده از زائران اربعین حسینی (ع) و کاروانهای راهیان نور کمترین میزان برگشت سهمیه آرد را در میان استانها ثبت کرد و تلاش شد تا فرآیند تامین و توزیع آرد بدون کمترین وقفه انجام شود.
وی با اشاره به کاستیهای موجود در برخورد با متخلفان صنفی گفت: بازخورد مناسب از سوی مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی مانع از تکرار تخلف از سوی اصناف متخلف خواهد شد، طبق قانون وظیفه ادارهکل غله بازرسی و ارسال گزارش تخلف است و امکان اعمال مستقیم جریمه یا پلمب واحدهای متخلف را ندارد به همین منظور اقدام موثر از سوی مراجع ناظر سبب بازدارندگی تخلفات صنفی خواهد شد.
وی گفت: اتحادیه نانواها باید در فرآیند نظارت، اصلاح کیفیت و ساماندهی صنف نقش موثری ایفا کند و این اتحادیه باید بر نحوه فعالیت نانواییها به منظور جلب رضایت هر چه بیشتر مردم تلاش کند.
جهان نژادیان تاکید کرد این اداره کل آمادگی دارد با دستگاههای ناظر همافزایی نظارتی بر بازار و اصناف را داشته باشد و در این مسیر تامین نیروی انسانی کافی و تجهیزات بسیار اهمیت دارد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی ادارهکل غله تامین گندم و تحویل بهموقع آرد در کارخانههاست با این حال آمادگی کامل داریم تا با بهرهگیری از ظرفیت اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان جهاد کشاورزی نظارت بر چرخه توزیع و پخت را تشدید کنیم تا حقوق شهروندان تامین و سطح رضایتمندی عمومی ارتقا یابد.