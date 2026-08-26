مسابقات آزاد کیک بوکسینگ بانوان کشور، جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار با معرفی نفرات برتر در کرمان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد کیک بوکسینگ بانوان کشور، جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار با حضور ۳۹۹ ورزشکار در سالن فجر کرمان برگزار شد.

این رقابت‌ها دوم و سوم شهریور ۱۴۰۵ در استایل لوکیک به میزبانی هیئت انجمن‌های رزمی استان کرمان برگزار و به نفرات برتر کمربند قهرمانی اهدا شد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

رده جوانان

۴۰ کیلوگرم

مهتاب حاجیان از اصفهان مقام اول

مریم مظفری از کرمان مقام دوم

زهرا تمدی از خوزستان مقام سوم

زهره السادات موسوی ندوش از یزد مقام سوم

۴۵ کیلوگرم

هستی سرخانی از تهران مقام اول

هلیا محمدی از قم مقام دوم

سارا سالاری از یزد مقام سوم

زهرا آزاد کدنجی از فارس مقام سوم

۵۵ کیلوگرم

تیام خان جمالی از تهران مقام اول

پریناز زاغی از اصفهان مقام دوم

مائده جلیل زاده از تهران مقام سوم

هستی وحیدیزاد از یزد مقام سوم

۶۵ کیلوگرم

فاطمه ابراهیمی از قم مقام اول

مهسا مومیوند از البرز مقام دوم

فاطمه توکلی از اصفهان مقام سوم

نیایش عزت نژاد از تهران مقام سوم

۷۰ کیلوگرم

ریحانه فتحی پور از تهران مقام اول

زهرا عارفی دیمندی از هرمزگان مقام دوم

سارینا شاه محمدی از البرز مقام سون

فاطمه جلیلوند از تهران مقام سوم

۷۵ کیلوگرم

ستایش رحیم زاده مقدم ازخراسان رضوی مقام اول

فاطمه حمزه پور از تهران مقام دوم

یگانه سبزعلی پور از کرمان مقام سوم

رامیلا کاسه گری از البرز مقان سوم

۸۰ کیلوگرم

آیسا قاسمی خرم آبادی از فارس مقام اول

سارینا پورشهسواری از کرمان مقام دوم

هستی اسمعیلی از هرمزگان مقام سوم

هانیه السادات تهامی از کرمان مقام سوم

رده بزرگسالان

۴۵ کیلوگرم

مهسا نفر از اصفهان مقام اول

مریم قربانی شکرو از فارس مقام دوم

هانیه گریکی پور از کرمان مقام سوم

فاطمه آرین از کهگیلویه و بویر احمد مقام سوم

۵۵ کیلوگرم

زهرا آخوندی از تهران مقام اول

شیما انصاری سلطانی زاده از تهران مقام دوم

فائزه بوجویی از قم مقام سوم

معصومه تامرادی نژاد از کهگیلویه و بویر احمد مقام سوم

۶۰ کیلوگرم

مهرانا مگوئی از تهران مقام اول

نسترن مژدهی خو از کهگیلویه و بویر احمد مقام دوم

زهره شعبانی از قم مقام سوم

سعیده شریفی پیرجل از کرمان مقام سوم

۶۵ کیلوگرم

ساحل ریگی از کرمان مقام اول

اسرا منتظر ظهور کندلجی از آذربایجان شرقی مقام دوم

معصومه تلخابی از قم مقام سوم

رومینا غفاری از تهران مقام سوم

۷۰ کیلوگرم

زهرا رحمتی کلستان از تهران مقام اول

آرزو سادات علایی ورکی از البرز مقام دوم

زهرا دوستی از تهران مقام سوم

رضوان بهوند یوسفی از خوزستان مقام سون

۷۵ کیلوگرم

مریم استخری اصطهباناتی از فارس مقام اول

عاطفه رحیمی از اصفهان مقام دوم

زهرا جعفری از قم مقام سوم

هدی نوری از اصفهان مقام سوم

۸۰ کیلوگرم

مطهره زاهری از هرمزگان مقام اول

شیما شکیبایی فر از فارس مقام دوم

فاطمه عبدالمالی از قم مقام سوم

مبینا عبدلی طلایی از لرستان مقام سوم

۸۵- کیلو گرم

سحر آقاجانی از اصفهان مقام اول

سمیرا عبدالی از فارس مقام دوم

آسیه واضح از فارس مقام سوم

نوشا بشیری شالدهی از قم مقام سوم

۸۵+ کیلوگرم

ستایش سادات مولانا از تهران مقام اول

حدیثه اسدی سامانی از چهار محال و بختیاری مقام دوم

غزاله انصاری از اصفهان مقام سوم

زینب شجاعی از اصفهان مقام سوم