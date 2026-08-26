مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره بچه‌های مقاومت در بخش‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» در بخش‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهش تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

این مهرواره با محور‌های موضوعی ایثار، مقاومت و پایداری، رهبر شهید، شهدای کربلا، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و رمضان، مقاومت و مظلومیت کودکان غزه و شهدای کودک توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

بخش فرهنگی این رویداد شامل قصه‌گویی، نقالی، پرده‌خوانی، پادکست قصه‌گویی و روایتگری، بخش هنری شامل رشته‌های خوش‌نویسی و نقاشی، بخش ادبی شامل شعر و داستان کوتاه و بخش پژوهشی نیز شامل جستارنویسی است.

ثبت و بارگذاری آثار در بخش فرهنگی از طریق نشانی https://khz.kpf.ir/b_arbaeen امکان‌پذیر است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بخش فرهنگی و قصه‌گویی می‌توانند با شماره ثابت ۰۶۱۵۲۵۷۵۲۱۰ یا شماره همراه ۰۹۱۶۱۵۰۲۱۰۰ تماس بگیرند و یا در پیام‌رسان، به شناسه @Sakinehshanbedi ۳۱۳ پیام دهند.