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صد و هفتاد و هشتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر نشان داد که رمز اصلی شکست طرحهای دشمن، حضور پرشور و اتحاد مردم در صحنه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و هفتاد و هشتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
مردم ایلام با حضور خود در این اجتماع شبانه، بر این باور تأکید کردند که علت اصلی ناکامی و شکست طرحهای دشمن، حضور مستمر و اتحاد بینظیر مردم در صحنههای مختلف است.
۱۷۸ شب حضور مردم در میدان، نشان از عزم راسخ و اتحاد ملی دارد که با حضور خود، توطئههای دشمنان را خنثی کرده و امنیت و آرامش کشور را تضمین میکنند.