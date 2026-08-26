به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت گردشگری نپال اعلام کرد که فهرست اولیه مفقودشدگان بر اساس اطلاعات ۱۰ آژانس گردشگری و مسافرتی تهیه شده است. این نهاد به همراه پلیس گردشگری و فعالان بخش گردشگری، با همکاری آژانس‌های مسافرتی، راهنماها، مقام‌های محلی و نیرو‌های امنیتی در حال بررسی محل حضور و وضعیت سلامت این مسافران هستند.

از میان ۲۹۱ تبعه خارجی، ۱۰۵ نفر شهروند هند هستند و اتباع استرالیا، هلند، آمریکا، مالزی، انگلیس و آفریقای جنوبی نیز در این فهرست قرار دارند. ملیت شماری دیگر از مسافران خارجی هنوز مشخص نشده و ۳۷ نفر نیز به‌عنوان هندی‌های غیرمقیم (NRI) در فهرست ثبت شده‌اند.

بر اساس فهرست اولیه آژانس‌های گردشگری، بیشترین شمار مسافران مربوط به مجموعه «Trekkers Society» با ۹۲ نفر و «Samrat Tours & Travels» با ۷۱ نفر است و دیگر آژانس‌ها نیز شمار کمتری مسافر در این فهرست دارند.

هیئت گردشگری نپال تأکید کرد این فهرست هنوز در حال راستی‌آزمایی است و از مسافران و خانواده‌های آنان خواست تا پیش از تکمیل بررسی‌ها نتیجه‌گیری نکنند؛ همچنین از گردشگران مناطق آسیب‌دیده خواست آرامش خود را حفظ کرده و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.