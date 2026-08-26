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جلسه شورای برنامه ریزی ستاد اقامهی نماز منطقه ۵ کشور به میزبانی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در شورای برنامه ریزی ستاد اقامهی نماز منطقه ۵ کشور با حضور مدیران شوراهای برنامه ریزی استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، مرکزی و خوزستان روشهای جذب اعتبارات و چگونگی استفاده از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیدعلی مهدیان معاون برنامه ریزی نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اقامهی نماز گفت: ترویج و توسعهی فرهنگ اقامهی نماز با استفاده از ظرفیتها و منابع استانی با رویکرد اولویتهای ستاد اقامهی ماز در برنامه ریزیهای سال ۱۴۰۶ با دستگاههای اجرایی و ظرفیت آحاد مردم مطرح شد، مباحث این جلسه استفاده از ظرفیت منابع و اعتبارات مبارزه با آسیبهای اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی، برشهای استانی نقشه مهندسی، همچنین توجه به برنامههای خانواده محور با توجه به نسل نو، ترویج نماز در مدارس، اولویتهای ستاد اقامه نماز کشور است.