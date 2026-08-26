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معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از امکان واردات مستقیم مواد ناریه (مواد منفجره غیرنظامی) مورد نیاز معادن توسط شرکتهای معدنی خبر داد و گفت: محمولههای وارداتی ظرف ۴۸ ساعت ترخیص میشوند و دو کارخانه تولید داخلی مواد ناریه نیز در حال راهاندازی است.
آقای محمدمسعود سمیعی نژاد در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تغییر سازوکار تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن، گفت: پیش از این، وزارت دفاع اعلام کرده بود واردات مواد ناریه باید صرفاً از طریق این وزارتخانه انجام شود، اما با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلسات با سرپرست وزارت دفاع، مقرر شد شرکتهای معدنی نیز بتوانند بهصورت مستقیم نسبت به واردات این مواد اقدام کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای بزرگ معدنی با توجه به برخورداری از نقدینگی لازم، واردات مواد ناریه را انجام میدهند و حدود ۳۰ درصد از محمولههای وارداتی خود را در اختیار ایمیدرو قرار میدهند تا برای تأمین نیاز معادن کوچک توزیع شود.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین از دریافت مجوز تولید داخلی مواد ناریه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید مواد ناریه در حال راهاندازی است که این مجوزها عمدتاً برای تامین نیاز معادن بزرگ صادر شده است.