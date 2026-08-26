وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شورای اداری لرستان، اعتماد و رضایت مردم را «موتور محرکه دولت» خواند و تأکید کرد: بدون سرمایه اجتماعی، هیچ دولتی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه در نشست شورای اداری این استان، با اشاره به راهبرد‌های چهارگانه دولت، اعتماد و مشارکت مردمی را کلیدواژه اصلی کارآمدی نظام دانست.

وی گفت: «اعتماد، رضایت و مشارکت مردم، مهم‌ترین و پایان‌ناپذیرترین سرمایه کشور است و دولت بدون این سرمایه‌اجتماعی، موتور محرکه‌ای برای پیشرفت نخواهد داشت.» وزیر میراث‌فرهنگی افزود: «هیچ‌یک از اعضای دولت برای خود شأنی جز خدمت به مردم قائل نیستند و هرکس خارج از مطالبات مردم حرکت کند، در زمین دشمن گام برداشته است.»

صالحی‌امیری با عذرخواهی از مردم لرستان به‌خاطر کاستی‌های اقتصادی و معیشتی، تصریح کرد: «دولت و مجلس با وجود تنگناها، پای کار هستند و اطمینان داریم ملت ایران از این پیچ سخت عبور خواهد کرد.» وی انسجام ملی، مقاومت در برابر دشمن، کارآمدی و سرمایه‌اجتماعی را چهار راهبرد اصلی دولت در شرایط کنونی برشمرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان لرستان، حمایت کامل دولت از استاندار و مدیریت ارشد استان را اعلام کرد و گفت: «استاندار دلسوز و سخت‌کوشی در لرستان حضور دارد و راهبرد ما، پشتیبانی حداکثری از اوست.» وی همچنین بر ضرورت پرهیز از مناقشات سیاسی تأکید کرد و افزود: «مردم از شعار‌های بی‌حاصل و گسست‌های سیاسی خسته شده‌اند؛ امروز زمان پاسخگویی به مطالبات آنان است.»

صالحی‌امیری در پایان قول داد در سفر‌های آینده به شهرستان‌های لرستان، ظرفیت‌ها و مشکلات هر منطقه را میدانی بررسی کند و خاطرنشان کرد: «به دولت، رئیس‌جمهور و استاندار اعتماد کنید؛ همه آنان شبانه‌روز دغدغه مردم را دارند.