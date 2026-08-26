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فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری عامل کلاهبرداری اینترنتی و بازگرداندن ۱۳۰ میلیون ریال وجه مالباخته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ شریف رحیمی گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری در جریان خرید اینترنتی از یک صفحه مجازی ، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی به دلیل تعداد بالای دنبالکنندگان، نظرات مثبت و قیمت پایین کالا، مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال را به حساب اعلامی فروشنده واریز کرده بود، اما پس از گذشت یک ماه کالایی دریافت نکرد و حسابهای ارتباطی فروشنده نیز حذف شد.
فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، متهم ۱۹ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند و ضمن مسدود کردن حسابهای بانکی وی، وجه کلاهبرداریشده به حساب مالباخته بازگردانده شد.