سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: هدف از تصویب سند جدید تبلیغات مجازی ، عبور از قوانین سنتی و ایجاد نظارت جدی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های دیجیتال و تقویت اقتصاد ملی است.





کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56575425"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5893812/56575425?width=600&height=350"></script></div>

رئیس معاونت امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: قوانین پیشین، متناسب با فضای سنتی (مانند بیلبوردهای خیابانی و روزنامه‌ها) بود و نمی‌توانست خلأهای فضای مجازی را پوشش دهد. وی افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی در سکوهای داخلی، باید اعتماد مخاطب بازسازی شود. زمانی که نظارت جدی برقرار شود، مردم با اطمینان بیشتری از محصولات داخلی خرید می‌کنند. حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری را یکی از اسناد راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران دانست. وی با اشاره به اینکه تبلیغات دیجیتال در جهان و ایران پیشروترین ابزار بازاریابی است، تخمین زد که گردش مالی این حوزه در ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که متأسفانه بخش بزرگی از آن در سکوهای خارجی و خارج از حریم حکمرانی صورت می‌گیرد.رئیس معاونت امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: قوانین پیشین، متناسب با فضای سنتی (مانند بیلبوردهای خیابانی و روزنامه‌ها) بود و نمی‌توانست خلأهای فضای مجازی را پوشش دهد. وی افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی در سکوهای داخلی، باید اعتماد مخاطب بازسازی شود. زمانی که نظارت جدی برقرار شود، مردم با اطمینان بیشتری از محصولات داخلی خرید می‌کنند.

تجریشی همچنین به آسیب‌های ناشی از فقدان ساماندهی، از جمله کلاهبرداری‌های گسترده با حمایت چهره‌های معروف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در تبلیغات سنتی، امکان پیگیری قانونی راحت‌تر بود، اما در فضای مجازی به دلیل نبود سیاست‌های مشخص، نظارت سخت‌تر بود.

این سند با محوریت وزارت ارشاد و همکاری دستگاه‌هایی نظیر صداوسیما (ساترا) و وزارت صمت تدوین شده است تا بدون تداخل در نقش تنظیم‌گران، خلأهای قانونی برطرف شده و مسیری امن برای توسعه تبلیغات تجاری در ایران ایجاد شود.