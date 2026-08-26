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نمایندهی ولیفقیه و استاندار کرمانشاه و فرمانده ارتش غرب در پی درگذشت همسر خلبان شهید یحیی شمشادیان پیام تسلیت مشترکی صادر کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آمده است :
بسمالله الرحمن الرحیم
«انا لله و انا الیه راجعون»
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه مغفوره حاجیهخانم شهناز رضایی درهبادامی، فرزند شهید والامقام علیاصغر رضایی، همسر شهید سرافراز سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان و خواهر شهید گرانقدر علیرضا رضایی، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این بانوی بزرگوار، عمری را در سایهسار ایمان، صبر و وفاداری به آرمانهای شهیدان سپری کرد و خود میراثدار خانوادهای بود که با تقدیم عزیزان خویش، برگهای درخشانی از دفتر ایثار و مقاومت این سرزمین را رقم زدند. این مصیبت را به خانواده معظم شهدا، بستگان و عموم بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیدهی سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با شهیدان والامقام خاندانش و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
حبیبالله غفوری نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعهی کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی