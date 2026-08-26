متحد و همدل در دفاع از کشور؛
جلوهگری وطنپرستی در میدان شهدای اراک
میدان شهدای شهر اراک در تجمعات شبانه، وطنپرستی مردم را نمایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدای اراک این روزها و شبها شاهد صحنههایی ست که واژه وطن پرستی را به زیبایی معنا میکند.
پرچم سه رنگ ایران نمادی از هویت ملی همراه با ارزشهای اسلامی در ایران بیش از پنج ماه است که به نشانه استقامت یک ملت در برابر ظلم بر زمین نیفتاده و در دستان مردمی خستگی ناپذیر میگردد.
هر لحظه از شبانه روز همه به پای پرچم برای ایران ایستادهاند و خیابانهایی که شاهد غرورآفرینی ملتی است که تا پای جان برای کشور خود در میدان هستند و ثابت کردند که پرچم افتادنی نیست.
از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، یک لحظه هم پرچم وطن بر زمین نمانده و مردم همچنان در خیابانها و میادین پرچم مقدس جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشته و زمین نمیگذارند.
در سایه وحدت و همدلی، پرچم پر افتخار ایران اسلامی هرگز زمین نخواهد افتاد.