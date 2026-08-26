شاه حسینی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: در ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ملی، یزد در شاخص‌های مختلف جزو استان‌های برتر کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در نشست شورای اداری استان یزد، با اشاره به حضور بخش خصوصی در این نشست، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی مسائل، مشکلات و مطالبات خود را در حوزه تسهیل‌گری دولت مطرح کردند و بر ضرورت همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید شد.

شاه‌حسینی افزود: معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز گزارشی از عملکرد دهیاری‌های کشور و استان ارائه کرد که بر اساس این گزارش، یزد در بسیاری از شاخص‌ها و مؤلفه‌ها از استان‌های برتر کشور بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد ادامه داد: در این نشست از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در ارزیابی‌های ملی عملکرد برتری داشته‌اند نیز تجلیل شد که از جمله آنها می‌توان به شورای آموزش و پرورش، ستاد ساماندهی امور جوانان، پدافند غیرعامل، دفتر امور بانوان، حوزه اجتماعی و طرح محله‌محور، مدیریت بحران و شورای تأمین استان اشاره کرد.

شاه‌حسینی با اشاره به اجرای طرح‌های شاخص استان در یک سال گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، پروژه‌های مهمی در استان دنبال شده که آغاز عملیات اجرایی آزادراه با اعتباری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، طرح‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت مخازن آب و پروژه‌های زیرساختی شهرداری‌ها در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی از جمله آنهاست.

وی، ارتباط مستقیم مدیران با مردم را از دیگر محور‌های مورد تأکید در نشست شورای اداری عنوان کرد و افزود: حضور مدیران در شهرستان‌ها، برگزاری ملاقات‌های عمومی، تسهیل امور و رفع مسائل مردم و همچنین حضور در میان مردم باید جدی گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با اشاره به تجربه یکی از فرمانداران استان در برگزاری دیدار‌های مردمی در مساجد شهرستان، گفت: این اقدام با هدف ارتباط مستقیم با مردم و شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات آنان از نزدیک انجام شده و می‌تواند الگوی مناسبی برای ارتباط مدیران با جامعه باشد.

شاه‌حسینی همچنین بر توجه مدیران به برنامه‌های یزد پایدار، یزد بهره‌ور، یزد هوشمند و یزد فناور تأکید کرد و گفت: آشنایی مدیران با وظایف و مسئولیت‌های خود و توجه به سرمایه انسانی، از جمله موضوعات مهمی است که باید در نظام اداری استان دنبال شود.

وی در پایان با اشاره به جشنواره شهید رجایی، از اهمیت توجه به کارکنان نمونه و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی سخن گفت و افزود: عملکرد عمومی مدیران استان مثبت است، اما استمرار ارتباط با مردم، تسهیل امور و حرکت در مسیر بهره‌وری و هوشمندسازی باید همچنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.