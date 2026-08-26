همزمان با هفته دولت و با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو و بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، نخستین مدرسه سبز استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،این مدرسه با بهره‌گیری از اصول زیست محیطی و در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احداث شده است.

همچنین در این مراسم، به‌صورت متمرکز ۱۴ پروژه آموزشی شامل ۵۶ کلاس درس با زیربنای ۱۰ هزار و ۹۸ مترمربع در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی به بهره برداری رسید.

۲۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی نیز در مدارس استان افتتاح شد تا گامی در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان دانش‌آموزان برداشته شود.