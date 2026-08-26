رئیس اتاق ایران، در دیدار با سفیر آلمان در تهران بر ضرورت حفظ پل‌های ارتباطی میان بخش خصوصی دو کشور تأکید کرد؛ سفیر آلمان نیز از آمادگی برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی توسعه روابط اقتصادی خبر داد.

اتاق ایران: توسعه تجارت و انتقال فناوری، محور همکاری‌های اقتصادی با آلمان

اتاق ایران: توسعه تجارت و انتقال فناوری، محور همکاری‌های اقتصادی با آلمان

به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما: صمد حسن‌زاده در دیدار با اکسل دیتمان، سفیر آلمان در تهران، توسعه تجارت، انتقال فناوری و تقویت ارتباطات بخش خصوصی را از محورهای مورد توجه اتاق ایران در روابط بین‌المللی عنوان کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و توانمندی‌های صنعتی آلمان، ابراز امیدواری کرد در دوره مأموریت سفیر جدید آلمان در تهران، زمینه برنامه‌ریزی برای تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور فراهم شود.

صمدزاده با بیان اینکه روابط ایران و آلمان، به‌ویژه در حوزه صنعت، از پیشینه قابل توجهی برخوردار است، گفت: امروز این روابط کم‌رنگ شده است؛ در حالی که در دوره‌های گذشته، مشارکت بنگاه‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی آلمان در سطح مطلوبی قرار داشت و تعاملات متقابل نیز شکل گرفته بود.

رئیس اتاق ایران همچنین به سابقه همکاری‌های آموزشی دو کشور اشاره کرد و افزود: هنرستانی که با همکاری آلمان در شهر تبریز تأسیس شده، همچنان فعال است و شمار زیادی از مهندسان ایرانی از دانش‌آموختگان آن هستند.

حسن‌زاده با تأکید بر نقش اتاق ایران در گسترش روابط اقتصادی خارجی اظهار کرد: اتاق ایران در مسیر توسعه تجارت و انتقال فناوری حرکت می‌کند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، حجم روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را افزایش دهد.

وی ادامه داد: حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید پل‌های ارتباطی را از بین برد و لازم است با هدف تقویت مناسبات میان بخش خصوصی ایران و آلمان، برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود.

آمادگی آلمان برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی

اکسل دیتمان، سفیر آلمان در تهران نیز در این نشست با اشاره به گفت‌وگوهای کارشناسی در آلمان درباره صنایع مختلف از جمله دارو و خودرو، گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، ظرفیت قابل اتکایی در بازار داخلی وجود دارد.

او با اشاره به سابقه فعالیت اتاق ایران و روابط میان دو کشور، افزود: نباید صرفاً به گذشته نگاه کرد؛ بلکه باید با رویکردی آینده‌نگر برای توسعه مناسبات برنامه‌ریزی کرد. ایران و آلمان پس از فراهم شدن شرایط، می‌توانند بار دیگر در مسیر گسترش روابط حرکت کنند.

دیتمان، رفت‌وآمد شهروندان ایرانی و آلمانی میان دو کشور را برای توسعه روابط مهم دانست و تصریح کرد: ایران دارای منابع گسترده و بازاری بزرگ است و از این منظر برای آلمان اهمیت دارد. سفیر آلمان در تهران تأکید کرد: باید از مسیر گفت‌وگو به راه‌حل‌های مناسب دست یافت و زمینه گسترش روابط را فراهم کرد. ما برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و آلمان آمادگی داریم.