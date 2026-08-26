فیلم سینمایی «دختر برقی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین قناعت، از سه‌شنبه ۳ شهریورماه نمایش برخط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی1» ساخته حسین قناعت و از محصولات بنیاد سینمایی فارابی از سه شنبه سوم شهریورماه در پلتفرم فیلیمو به صورت آنلاین اکران شد.

«دختر برقی» در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان موفق به کسب چهار پروانه زرین شد.

رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کارخانه سازنده «هیلدا»، او را به اشتباه به خانه راحله دایی می‌فرستد؛ جایی که دختر برقی مجبور می‌شود کارهایی انجام دهد که برایش برنامه‌ریزی نشده است...

«دختر برقی» با سرمایه‌گذاری محمدجواد مهدوی حاجی تولید شده است. این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده: حسین قناعت، مدیر تولید: رضا سبحانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز: عقیل تقی‌زاده، مدیر فیلمبرداری: محمدحسن پور، دستیار یک کارگردان: صبا قاسمی، تدوین: پریسا پروین‌نیا، آهنگساز: آرش بادپا، مدیر تصویربرداری: سعید بجنوردی و مهرداد ابوالقاسمی، طراح چهره‌پردازی: جنان صدفی، طراح صحنه و لباس: شیرین پوریایی دوست، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، عکاس: فرزاد اسدیان