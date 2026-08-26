استاندار قم با حضور در تجمع شبانه مردم پردیسان، با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد رخنه در صفوف مردم است و باید در این زمینه هوشیار بود، به سوالات حاضران درباره فرودگاه، مونوریل، مترو، گرد و غبار، راه‌آهن و مسائل فرهنگی پاسخ گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام جو استاندار قم در جمع مردم پردیسان که برای شرکت در تجمعات شبانه در خیابان حاضر بودند با اشاره به توقف ۱۱ ساله احداث فرودگاه قم گفت: از اواخر ۱۴۰۳ با سرمایه‌گذار به توافق رسیدیم و کار را تقسیم کردیم. اکنون زیرسازی باند فرودگاه تقریباً تمام شده و قرارداد روسازی و آسفالت آن بسته شده است. نقشه برج مراقبت آماده است و حداکثر ظرف یکی دو هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. ترمینال نیز به محض آماده‌شدن نقشه‌ها کلید می‌خورد.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح تصریح کرد: فرودگاه برای قم زیرساخت زیارت است، نه صرفاً گردشگری. هدف ما این است که ان‌شاءالله دهه فجر سال آینده شاهد بهره‌برداری از فرودگاه قم باشیم.

آقای بهنام‌جو با اشاره به انجام مطالعات مهندسی ارزش در خصوص طرح منوریل قم در سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: چهار گزینه شامل جمع‌آوری کامل، تغییر کاربری، ادامه مونوریل تا پردیسان و یا ترکیب مونوریل و مترو بررسی شد. گزینه‌ها استخراج شده و تنها محاسبه دقیق هزینه‌ها باقی مانده است.

وی وعده داد: حداکثر تا دو ماه آینده تکلیف مونوریل را مشخص می‌کنیم. پس از آن جلسه‌ای نخبگانی با حضور نمایندگان، شورای شهر، صاحب‌نظران و متفکران استان برگزار و تصمیم نهایی بر اساس هزینه‌ها و فواید هر گزینه گرفته خواهد شد.

استاندار قم درباره مترو گفت: مرحله اول از جاده جعفریه تا حرم مطهر آماده است و فقط منتظر واگن بود که شهرداری و شورای شهر خرید داخل را انجام داده‌اند و تا دو ماه آینده واگن‌ها وارد خط می‌شوند. برای تکمیل مرحله دوم تا جمکران نیز به دنبال تأمین اعتبار بیشتر هستیم.

وی از واگذاری ۲ هکتار زمین برای تجهیز کارگاه مترو پردیسان خبر داد و افزود: این طرح به ۵۰ تا ۶۰ همت اعتبار نیاز دارد و به دنبال منابع پایدار برای اجرای آن هستیم.

اقای بهنام‌جو با اشاره به اینکه کانون اصلی گرد و غبار قم، منطقه سراجه با وسعت ۵۰ هزار هکتار است، افزود: مطالعات آن سال گذشته تمام شد و تاکنون حدود هزار هکتار درختکاری انجام شده است. ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تامین اعتبار شده و نقشه‌های آبرسانی آماده است. برنامه ما این است که در یک بازه سه تا چهار ساله این کانون را ساماندهی کامل کنیم.

وی درباره آمار آلودگی هوا نیز گفت: سال گذشته ۴۲ روز آلودگی داشتیم که ۲۲ روز آن به گرد و غبار و ۲۰ روز به آلودگی ناشی از نیروگاه و خودرو‌ها مربوط بود.

استاندار قم همچنین در ادامه با اشاره به بهره‌برداری مرحله اول طرح شهید سلیمانی به طول ۱۶ کیلومتر، آن را کمربندی شهر قم دانست و گفت: این مسیر بار ترافیکی شهر را به شدت کاهش می‌دهد. مرحله دوم به طول ۲۰ کیلومتر باقی مانده که اعتبار آن حدود ۱۵ همت است و درخواست آن به شورای اقتصاد ارسال شده که امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده مصوب شود. بخشی از منابع آن نیز از محل عوارض محور قم-تهران تأمین خواهد شد.

وی در ادامه به پیشرفت جاده ساوه-سلفچگان اشاره کرد و گفت: این پروژه ۱۵ همتی با ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست و تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین استاندار به سوالات و دغدغه‌های مردم در خصوص مسائل فرهنگی استان نیز پاسخ داد و از تلاش‌ها و اقدامات دولت و مدیریت استان برای رفع مشکلات معیشتی و فرهنگی گفت.