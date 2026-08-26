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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از بهرهبرداری ۱۸ کیلومتر از طرح دو باندهسازی محور سنقر–میانراهان مزین به نام «شهید ایزدی» خبر داد و گفت: ۱۰۷ کیلومتر به راههای اصلی و بزرگراههای کرمانشاه افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رامین الماسی در آیین بهرهبرداری از این پروژه با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، اظهار کرد: طول مسیر از بیستون تا میانراهان و از سنقر تا میانراهان حدود ۲۲ کیلومتر است که چهار کیلومتر آن در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و امروز ۱۸ کیلومتر باقیمانده نیز افتتاح میشود. وی ارزش ریالی اجرای این پروژه را حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: چهار شرکت توانمند شامل پیسازان کلهر، جهاد نصر، بتنشیب غرب و درانفن در اجرای این پروژه ایفای نقش کردهاند. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین درباره ادامه مسیر میانراهان به بیستون گفت: از ۲۶ کیلومتر باقیمانده این مسیر، چهار کیلومتر آسفالت شده و سه کیلومتر دیگر نیز در حال آسفالت است و پیمانکاران در سایر بخشها نیز مشغول فعالیت هستند. الماسی با اشاره به دشواریهای موجود در این محور، تأمین منابع مالی و انجام تملکها را از مهمترین مسائل ادامه پروژه عنوان کرد و گفت: با برنامهریزی و تمرکز بیشتر، امیدواریم عملیات اجرایی این محور نیز با سرعت مناسبی ادامه پیدا کند. وی در ادامه با اشاره به عملکرد سه سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: طی سه سال گذشته و با حمایتهای صورتگرفته، ۱۰۷.۵ کیلومتر به طول راههای اصلی و بزرگراههای استان کرمانشاه افزوده شده و خواهد شد که بخشی از این مسیرها پیش از این افتتاح شده، بخشی امروز به بهرهبرداری میرسد و بخش دیگری نیز در ماههای آینده آماده افتتاح خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه از جمله این پروژهها را محور اسلامآبادغرب–پلدختر به طول حدود ۱۳ کیلومتر، بزرگراه قصرشیرین به طول ۲۶ کیلومتر، محور سنقر، محور نهاوند به طول هشت کیلومتر، محور سرکان به طول چهار کیلومتر، محور ثلاث باباجانی–جوانرود به طول ۱۵ کیلومتر، تونل سیاهطاهر به طول ۱.۱ کیلومتر و محور سنقر–کامیاران به طول ۷.۵ کیلومتر عنوان کرد. الماسی افزود: در محور اسلامآبادغرب–پلدختر، پنج کیلومتر زیر بار ترافیکی رفته و هشت کیلومتر دیگر نیز آماده بهرهبرداری خواهد شد. همچنین در محور سنقر–کامیاران نیز پنج کیلومتر آماده بهرهبرداری است. وی گفت: مجموع این اقدامات به طور میانگین سالانه حدود ۳۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه را شامل میشود؛ در حالی که میانگین احداث راههای اصلی و بزرگراه در استان کرمانشاه طی ۴۶ سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر در سال بوده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تأکید کرد: این آمار صرفاً مربوط به اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان است و پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد؛ از جمله حدود ۳۰ کیلومتر آزادراه که آماده بهرهبرداری است. الماسی در پایان از حمایتهای استاندار کرمانشاه، نمایندگان استان، مجموعه شورای نظارتی و عوامل اجرایی پروژهها قدردانی کرد و گفت: نامگذاری پروژههای راهسازی و طرحهای نهضت ملی مسکن به نام شهدا، برکت و معنویت ویژهای به این طرحها بخشیده است.