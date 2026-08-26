بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان بوشهر اظهار کرد: آب کالایی تابع عرضه و تقاضاست و در شرایطی که میزان تقاضا افزایش یابد، امکان افزایش فوری تولید متناسب با مصرف وجود ندارد.
وی افزود: در تابستان و فصلهای گرم سال، افزایش مصرف آب موجب میشود در برخی نقاط استان با افت فشار و کمبود آب مواجه شویم؛ در حالی که در بسیاری از موارد، کاهش تولید یا مشکل خاصی در تأمین آب رخ نداده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از شهروندان خواست از شستوشوی غیرضروری حیاط، خودرو، کوچه و پیادهرو خودداری کنند و ادامه داد: با کاهش اینگونه مصارف در ماههای گرم سال، بخش زیادی از مشکلات شبکه آب برطرف میشود و همه شهروندان میتوانند از آب پایدار بهرهمند شوند.
وی، سرریز مخازن را یکی از عوامل هدررفت آب در برخی شهرستانها عنوان کرد و گفت: نصب یک شناور ساده در مخازن میتواند از سرریز شدن آب جلوگیری کند.
بردستانی بیان کرد: بهطور متوسط روزانه حدود ۱۲۰ هزار مترمکعب آب شیرینشده از آبشیرینکنها وارد شبکه آب استان میشود و برنامهریزی شده است تا پایان امسال یا اوایل سال آینده حدود ۳۰ هزار مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید آب شیرینشده استان افزوده شود.
وی با بیان اینکه هر مترمکعب آب تولیدشده از آبشیرینکنها حدود ۱۵۰ هزار تومان هزینه دارد، گفت: این آب با قیمت تقریبی ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در اختیار مشترکان قرار میگیرد و دولت برای تأمین آب و جبران این اختلاف قیمت، یارانه سنگینی در حدود ۲ همت در سال پرداخت میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از مردم خواست قدر آب را بدانند و از مصرف آن در فعالیتهای غیرضروری و نادرست خودداری کنند.
وی درباره سرانه مصرف آب نیز گفت: پیش از این، سرانه مصرف آب برای هر نفر ۱۸۰ لیتر در شبانهروز تعیین شده بود، اما اکنون هدفگذاری بر کاهش این میزان به ۱۳۰ لیتر در روز برای هر نفر است.
بردستانی افزود: با این حال، در برخی مناطق استان، بهویژه در روستاها، مصرف آب به بیش از ۴۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز میرسد که وجود خانههای بزرگ، باغ، درختان و نگهداری حیوانات از عوامل افزایش مصرف است.
وی عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد مشترکان که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، موجب برهم خوردن تعادل شبکه و ایجاد افت فشار در سایر مناطق میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر درباره نوبتبندی آب توضیح داد: شبکه آب یک شبکه هیدرولیکی بههمپیوسته است و زمانی که مصرف در یک نقطه بیش از اندازه افزایش یابد، بخش دیگری از شبکه با افت فشار مواجه میشود.
وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب برای مدیریت شبکه، با تنظیم شیرها و کنترل فشار تلاش میکند آب را بهصورت عادلانه در مناطق مختلف توزیع کند؛ با این حال، افت فشار در برخی نقاط از سوی مردم بهعنوان نوبتبندی یا قطعی آب تلقی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: روزانه حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب آب در استان تولید میشود. اگر سرانه مصرف برای جمعیت یکونیم میلیون نفری استان، ۲۵۰ لیتر در نظر گرفته شود، نیاز روزانه حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار مترمکعب خواهد بود؛ بنابراین در صورت مدیریت مصرف، امکان تأمین آب پایدار برای همه مناطق وجود دارد.
وی نصب پمپ بهصورت مستقیم روی شبکه آب را یکی از عوامل افزایش مصرف و اختلال در توزیع آب دانست و اظهار کرد: این کار علاوه بر کاهش فشار آب در شبکه، موجب افزایش هزینه آببها و مصرف برق مشترکان میشود.
بردستانی توصیه کرد: مشترکان در صورت امکان، از مخزن ذخیره آب استفاده کنند و آب ورودی به مخزن را با پمپ به داخل ساختمان هدایت کنند؛ این روش، اصولیتر است و میتواند بسیاری از مشکلات افت فشار را برطرف کند.
وی گفت: شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد در هر نقطه از استان که مردم درخواست کنند، با حضور کارشناسان، شیوه صحیح استفاده از مخزن و پمپ را بررسی و برای رفع مشکلات آب اقدام کند.