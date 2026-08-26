۸۰ درصد مشترکان الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: حدود ۸۰ درصد مشترکان آب در استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما مصرف ۲۰ درصد مشترکان پرمصرف موجب افت فشار و بروز مشکلات در شبکه توزیع آب می‌شود.