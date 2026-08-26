به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی طهماسبیان با اشاره به پیگیری‌های صداوسیمای مرکز همدان برای رفع مشکلات بلوار شهیدان حاج‌بابایی، معروف به بلوار خوزستان سابق، گفت: این پروژه از جمله طرح‌هایی بود که صداوسیما نیز مشکلات و مطالبات مردم در این محدوده را پیگیری و گزارش کرده بود.

وی اظهار کرد: این محدوده به طول حدود یک کیلومتر، به‌دلیل عرض کم، همواره با ترافیک سنگین مواجه بود که با تملک املاک، بازگشایی و اضافه شدن دو لاین جدید، مشکل ترافیکی آن برطرف شده و این پروژه در روز‌های آینده افتتاح و به شهروندان تقدیم می‌شود.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های شاخص دیگری در منطقه ۳ خبر داد و افزود: مجتمع ورزشی شهید بشیری شامل دو سالن بزرگ کشتی و یک سالن ورزش‌های رزمی با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان احداث شده است. همچنین برای احداث معبر در انتهای بلوار شهید رئیسی، با تملک پنج پلاک، پوشش رودخانه و اجرای اقدامات عمرانی، حدود ۷۵ میلیارد تومان هزینه شده که علاوه بر رفع مشکل ترافیکی، در کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی این محدوده نیز مؤثر بوده است.

شهردار منطقه ۳ همدان، روان‌سازی ترافیک را یکی از مهم‌ترین مسائل این منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن دو ورودی شهر در این محدوده و عبور خودرو‌های برون‌شهری از داخل شهر، تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های ترافیکی، تردد خودرو‌های درون‌شهری و برون‌شهری از یکدیگر تفکیک و روان‌سازی شود.

طهماسبیان افزود: این محور به‌عنوان یک کریدور حدود ۲۰ کیلومتری، هم کارکرد شهری و هم کارکرد برون‌شهری دارد و شهرداری منطقه ۳ اقدامات لازم برای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در این مسیر را در دستور کار قرار داده است.