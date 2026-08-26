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شهردار منطقه ۳ همدان از بهرهبرداری بلوار شهیدان حاجبابایی همدان در روزهای آینده خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی طهماسبیان با اشاره به پیگیریهای صداوسیمای مرکز همدان برای رفع مشکلات بلوار شهیدان حاجبابایی، معروف به بلوار خوزستان سابق، گفت: این پروژه از جمله طرحهایی بود که صداوسیما نیز مشکلات و مطالبات مردم در این محدوده را پیگیری و گزارش کرده بود.
وی اظهار کرد: این محدوده به طول حدود یک کیلومتر، بهدلیل عرض کم، همواره با ترافیک سنگین مواجه بود که با تملک املاک، بازگشایی و اضافه شدن دو لاین جدید، مشکل ترافیکی آن برطرف شده و این پروژه در روزهای آینده افتتاح و به شهروندان تقدیم میشود.
وی همچنین از اجرای پروژههای شاخص دیگری در منطقه ۳ خبر داد و افزود: مجتمع ورزشی شهید بشیری شامل دو سالن بزرگ کشتی و یک سالن ورزشهای رزمی با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان احداث شده است. همچنین برای احداث معبر در انتهای بلوار شهید رئیسی، با تملک پنج پلاک، پوشش رودخانه و اجرای اقدامات عمرانی، حدود ۷۵ میلیارد تومان هزینه شده که علاوه بر رفع مشکل ترافیکی، در کاهش آسیبها و معضلات اجتماعی این محدوده نیز مؤثر بوده است.
شهردار منطقه ۳ همدان، روانسازی ترافیک را یکی از مهمترین مسائل این منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن دو ورودی شهر در این محدوده و عبور خودروهای برونشهری از داخل شهر، تلاش میکنیم با اجرای طرحهای ترافیکی، تردد خودروهای درونشهری و برونشهری از یکدیگر تفکیک و روانسازی شود.
طهماسبیان افزود: این محور بهعنوان یک کریدور حدود ۲۰ کیلومتری، هم کارکرد شهری و هم کارکرد برونشهری دارد و شهرداری منطقه ۳ اقدامات لازم برای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در این مسیر را در دستور کار قرار داده است.