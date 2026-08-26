سخنگوی پلیس گفت: در ۴۸ ساعت گذشته، ۳۸۲ قبضه انواع سلاح‌های جنگی و شکاری قاچاق، به همراه ۴هزار و ۴۹۵ فشنگ کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور گفت: ۴۸ ساعت گذشته،در ادامه اجرای طرح های برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیر مجاز در دو استان کرمان و خوزستان، تعداد ۲۰۰ قبضه قبضه انواع سلاح های جنگی و ۱۸۲ قبضه سلاح شکاری قاچاق، به همراه تعداد ۴هزار و ۴۹۵ فشنگ کشف شد.

سخنگوی پلیس افزود: در این رابطه، تعداد ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر که پس از سیر مراحل بازجویی، در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: امنیت مردم خط قرمز ماست و پلیس در زمینه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.

سردار منتظرالمهدی همچنین از انهدام یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق مواد روان‌ گردان، از نوع شیشه، در استان سیستان و بلوچستان که قصد انتقال به مرکز و استان‌های غربی کشور را داشتند خبر داد.

وی گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته، در عملیات مشترک توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۵ نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر، ۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد استفاده توقیف و در مجموع، ۹۱۸ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و نیز ۷۹۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

سخنگوی پلیس با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.