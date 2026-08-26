سخنگوی وزارت صمت گفت: واردات خودرو‌های کارکرده آغاز شده است و تا کنون برای هزار دستگاه ثبت سفارش داشتیم که ۷۰۰ دستگاه از آنها در راه ایران است.

عزت‌اله زارعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: تایید اصالت خودرو‌های کارکرده وارداتی بعهده خود واردکننده است و تعیین قیمت همچون خودرو‌های نوشماره توسط کمیته ارزش گذاری انجام می‌شود.

وی گفت: سازوکار شماره گذاری خودرو‌های کارکرده تعیین شده است و مشکلی برای ورود به کشور ندارند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: پیش بینی شده ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده تا پایان سال وارد کشور شود، این خودرو‌ها محصول شرکت‌هایی خواهند بود که خدمات پس از فروش در داخل کشور دارند.

گفتنی است؛ واردات خودرو‌های کارکرده از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در قالب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول بیش از ۳ سال گذشته، وزارت صمت در اجرای قانون تعلل کرد و حالا باید دید این واردات قطره چکانی چقدر می‌تواند بر بازار خودرو اثرگذار باشد.