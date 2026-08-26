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رئیس قوه قضائیه با اشاره به حضور مردم در میدان ها گفت: هم سردمداران آمریکا و رژیم صهیونی و هم عناصر وطنفروش بدانند که ملت ایران اسلامی نه تسلیم میشود و نه از خونخواهی دست برخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته وحدت، آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچهبرون واقع در استان گلستان و رونمایی از سامانههای بازطراحیشده ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی، صبح امروز با حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه و وزرای اقتصاد و دادگستری در سازمان ثبت و اسناد رسمی برگزار شد.
تأکید بر اجرای جهادی قانون ثبت رسمی اسناد
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در این نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: در تصویب این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت؛ موضوعی که بالغ بر ۵ دهه از طرح آن میگذشت و در دوره اخیر انجام گرفت. امام شهیدمان در این مقوله نقش بسیار شگرفی داشتند و فرمودند که این قضیه دارای مفسده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصویب این قانون، بیان داشت: عدهای تاکید داشتند که معاملات اموال غیرمنقول چنانچه ثبت رسمی نشود باطل است؛ لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» مبنای شرعی و عقلایی ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار بودن آنها نزد مراجع قضایی و داوری است که در قانون نیز قید شده است.
اطلاعرسانی مکرر به مردم درباره مفاد قانون
رئیس دستگاه قضا بر اهمیت اطلاعرسانی مکرر درخصوص مفاد قانون الزام به ثبت رسمی تأکید کرد و گفت: مسئولان مربوطه با روشها و ابزارهای مختلف، مفاد قانون را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ خصوصاً مفادی که دارای ظرف زمانی هستند. به عنوان مثال در ماده ۱۰ این قانون، مدعیان مالکیت ملک که فاقد سند رسمی هستند مکلف شدهاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» نسبت به درج مستندات خود اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید با زبانی گویا، ساده و بدونتکلف، بهگونهای که همهفهم باشد، ابعاد مختلف قانون برای مردم تشریح شود و تبعات عدم اقدام در موعد مقرر برای آنها روشن گردد.
جلوتر از زمانبندی در اجرای قانون
قاضیالقضات با اشاره به اهمیت اجرای جامع و کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد خاطرنشان کرد: در اجرای قانون مذکور، از برنامه زمانبندی پیشبینیشده جلوتر هستیم و این روند باید تا زمان پیادهسازی جامع و کامل قانون استمرار یابد. این قانون باید به یک الگو تبدیل شود تا همگان بدانند میتوان مسائل مزمن را حل کرد.
تدوین آییننامهها و درخواست از دولت
رئیس عدلیه با اشاره به ضرورت تسریع در تدوین آییننامههای مرتبط با قانون الزام اظهار کرد: این قانون دارای ۱۴ آییننامه است که ۶ فقره مربوط به قوه قضاییه و ۸ فقره مربوط به دولت است. از ۶ آییننامه مرتبط با قوه قضاییه، ۵ فقره تدوین شده و یک فقره در شرف تدوین است؛ اما از ۸ آییننامه مرتبط با دولت، هنوز ۴ فقره تدوین نشده است. از متولیان دولتی میخواهیم که نسبت به تدوین این آییننامهها اهتمام و تسریع داشته باشند. آییننامهها باید عاری از پیچیدگی و ابهام باشند و اجرای قانون را سهل و سریع کنند.
قدر دانی از مجموعه سازمان ثبت
رئیس قوه قضاییه از مجاهدتهای دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت و مجموعه همکاران وی تقدیر کرد و گفت: تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، یک اقدام بدیع و جهادی بود که سازمان ثبت در آن مدخلیت داشت.
مواضع سیاسی در خصوص تروریسم اقتصادی و جنگ شناختی
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: دشمن نابکار آمریکایی و صهیونی بداند که محال است ایران اسلامی و محور مقاومت را در حالت تسلیم ببیند. ملت ما که ۶ ماه است به پاخاسته، خونخواه است و تا انتقام خونهای به ناحق ریخته شده را نستاند، از پای نمینشیند. هم سردمداران آمریکا و رژیم صهیونی و هم عناصر وطنفروش بدانند که ملت ایران اسلامی نه تسلیم میشود و نه از خونخواهی دست برخواهد داشت.
قاضیالقضات با اشاره به توطئه دشمن در جنگ ادراکی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ما و در رأس آنها رئیسجمهور فاسد و جنایتکار آمریکا، بسیار متمرکز بر عملیات روانی و جنگ شناختی شدهاند. باید بسیار مواظب این حربه و نیرنگ دشمن باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم.
رئیس عدلیه گفت: نگوییم نمیشود؛ بگوییم میشود، میتوانیم و انجام میدهیم.