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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم در شرایط تشدید تحریمهای اقتصادی، گفت: دولت باید برای مدیریت گرانیها و مقابله با آثار تحریمها یک قرارگاه عملیاتی با حضور همه بخشهای حاکمیت تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس قدرتی زوارم با اشاره به تشدید تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شوک در بازار، اظهار کرد: مردم ما همهجوره پای نظام و انقلاب ایستادهاند و ما نیز با پوست، گوشت و استخوان فشارهای اقتصادی که مردم تحمل میکنند را احساس و لمس میکنیم، چراکه خودمان نیز جزئی از همین مردم هستیم.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردمی که در این شرایط میدان و خیابان را رها نکردند و پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح شدند تا کشور از اتفاقات بسیار سخت عبور کند، شایسته بهترینها هستند و باید در سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، گفت: دشمن به این جمعبندی رسیده که اگر از مسیر نظامی به ایران حمله کند، مردم متحدتر میشوند، بنابراین به دنبال راههایی برای تضعیف کشور از مسیر فشار اقتصادی و تحریم است؛ در چنین شرایطی باید برای مقابله با این برنامه، تدابیر جدی و فوری اتخاذ کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه برای مدیریت شرایط اقتصادی و مقابله با آثار تحریمها را مطرح کرد و افزود: دولت باید برای مقابله با گرانیها و مدیریت شرایط اقتصادی یک قرارگاه تشکیل دهد. همانطور که در مقاطعی برای افزایش قیمت یک کالا مانند مرغ قرارگاه تشکیل میشد، چگونه ممکن است امروز نرخ ارز از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کند، اما واکنش و اقدام متناسبی از سوی دستگاههای اقتصادی مشاهده نشود؟
قدرتی ادامه داد: زمانی که نرخ دلار حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت، درباره عملکرد مسئولان اقتصادی واکنشهای جدی نشان داده شد، اما امروز که نرخ ارز از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است، باید پرسید وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول چه برنامهای برای مدیریت این شرایط دارند.
وی با تأکید بر اینکه تحریم تنها به معنای محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا و خارج از کشور نیست، اظهار کرد: ما باید مراقب «تحریم داخلی» نیز باشیم. وقتی در شرایط تحریم، برای دسترسی مردم به یک دارو یا کالا مشکل ایجاد میشود، نباید اجازه دهیم مشکلات داخلی نیز به فشارهای خارجی اضافه شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است در این قرارگاه همه بخشهای حاکمیت حضور داشته باشند و موضوعات اقتصادی بهصورت دقیق بررسی، تحلیل و برای آنها راهکار عملیاتی طراحی شود تا مشخص شود در شرایط تحریم چگونه میتوان از فشار بر سفره مردم، کشاورزی، تولید و سایر بخشهای اقتصادی جلوگیری کرد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید قدردان آنها باشیم؛ بنابراین در این شرایط باید همه ظرفیتهای کشور را برای عبور از این برهه به کار بگیریم.
قدرتی تأکید کرد: دشمن تحریمهای ظالمانهای را با هدف آسیب زدن به اقتصاد و مردم ایران اعمال میکند و برای آن نیز برنامه دارد، اما ملت ایران ملت محکمی است و میتوان با اتخاذ تصمیمات درست و استفاده از ظرفیتهای داخلی و حاکمیتی، این فشارها را خنثی کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تشکیل این قرارگاه نباید صرفاً به جلسات و حرف زدن محدود شود، بلکه باید خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد. از همین امروز باید برای مقابله با تحریمهای جدید اقدام کنیم، باید تمام توان خود را برای مدیریت شرایط اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار به کار بگیریم.