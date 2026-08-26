همزمان با هفته وقف، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس امامزاده سلطان مطهر(ع) بومهن با حضور مسئولان و مردم شهرستان پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حاضران با حضور در آستان مقدس امامزاده سلطان مطهر(ع)، ضمن غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر، با قرائت فاتحه و صلوات، ارادت خود را به خاندان اهل بیت(ع) ابراز کردند.

در ادامه این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور در گلزار شهدای امامزاده مطهر(ع)، ضمن نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

هفته وقف فرصتی برای ترویج فرهنگ وقف، معرفی موقوفات و تبیین نقش این سنت حسنه در خدمت‌رسانی به جامعه است. آستان امامزاده سلطان مطهر(ع) نیز از مراکز مهم مذهبی و فرهنگی بومهن به شمار می‌رود.