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فیلم کوتاه «مترجم» به نویسندگی و کارگردانی میلاد شیری، به بخش مسابقه بیستویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ماربلا در اسپانیا راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،«مترجم» نخستین فیلم کوتاه میلاد شیری در مقام کارگردان است که نویسندگی آن را نیز بر عهده داشته است. این فیلم روایتگر زندگی زنی به نام رویا است که برای مراقبت از پدرشوهر مبتلا به آلزایمر خود، از شغلش استعفا داده و مسئولیت نگهداری از او را در خانه بر عهده میگیرد؛ اما در یکی از روزها، به دلیل سهلانگاری، پدرشوهرش از خانه خارج میشود؛ اتفاقی که زندگی او و همسرش را در مسیری غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در این فیلم پادینا کیانی، امیرحسین رضازاده، غزاله امیری و زندهیاد حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداختهاند. این فیلم آخرین حضور سینمایی زندهیاد حاتم مشمولی مقابل دوربین محسوب میشود.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، تدوین: مرجان طبسی، مدیر تولید: فرزین عزیزی، صدابردار: امین جعفری، طراح صحنه: حسام حسینی، طراح لباس: امیرمحمدی، گریم: رعنا خالدی، صداگذار: ندا محسنی، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظمزاده، موسیقی: سهراب کرمرودی، منشی صحنه و برنامهریز: سارا مددی و دستیاران کارگردان: سعدی خضری و سارا مددی.
فیلم کوتاه «مترجم» به تهیهکنندگی مهدی شیری ساخته شده و پیش از این نیز در چندین جشنواره بینالمللی حضور داشته و موفق به کسب افتخاراتی شده است. راهیابی این فیلم به جشنواره بینالمللی فیلم ماربلا، تازهترین حضور جهانی این اثر در مسیر جشنوارهای آن به شمار میرود.
بیستویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ماربلا از ۷ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر ماربلا اسپانیا برگزار خواهد شد.