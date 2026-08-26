معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به دستاورد‌های استان در حوزه نظارت گفت: با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور طرح ابتکاری و پایلوت نظارتی خوزستان با پیگیری‌های انجام‌شده به یک قانون و مصوبه رسمی تبدیل و از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست تنظیم بازار خوزستان با اشاره به ضرورت هوشیاری کامل مدیران استان در مدیریت بازار بیان کرد: در شرایط کنونی که کشور با جنگ ترکیبی و فشار‌های اقتصادی روبه‌رو است عدم نظارت دقیق و رها شدن قیمت‌ها می‌تواند بسترساز نارضایتی‌های اجتماعی شود.

وی گفت: همه مدیران و دستگاه‌ها موظف هستند با تمام ظرفیت پای کار باشند و معاونت اقتصادی استانداری وظیفه هماهنگ‌کنندگی دستگاه‌ها را بر عهده دارد و انتظار می‌رود خروجی و نتایج بازرسی‌های میدانی به صورت مستمر و روزانه گزارش شود تا اقدامات لازم با سرعت و دقت پیگیری شود.

کاظم نسب الباجی ادامه داد: بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی و تمامی دستگاه‌های همکار مکلف و موظف به ورود جدی و اقدام قانونی در حوزه تنظیم بازار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از تغییر زمان و سازوکار اطلاع‌رسانی قیمت‌ها خبر داد و تصریح کرد: به منظور ساماندهی شفافیت نرخ‌ها مقرر شد اعلام نرخ هفتگی ۵۰ قلم کالای اساسی به جای دوشنبه‌ها، روز‌های شنبه هر هفته انجام شود.

وی گفت: همچنین هماهنگی‌های لازم با صداوسیمای خوزستان صورت گرفته تا نرخ‌های مصوب به صورت زیرنویس مداوم به اطلاع عموم مردم برسد تا خریداران از قیمت‌های واقعی آگاه شوند، فرمانداران و مدیران شهرستانی موظف هستند همین رویه را در تمامی شهرستان‌های استان اجرایی کنند.

کاظم نسب الباجی بر تقویت زیرساخت‌های رفاهی و عملیاتی مجمع نظارت تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی نظیر جهاد کشاورزی و اداره‌کل غله باید دفاتر خود را در این مجموعه تجهیز کرده و خدمات رفاهی و پشتیبانی مناسبی برای بازرسانی که ساعت‌ها در گرمای خوزستان بازرسی میدانی انجام می‌دهند فراهم سازند.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: نماینده تعزیرات حکومتی باید از ساعات اولیه صبح در محل مجمع مستقر شود، گزارش‌های روزانه را تحویل بگیرد و آمار حضور اکیپ‌های نظارتی دستگاه‌ها را ثبت کند تا عملکرد مدیران در اعزام تیم‌ها به صورت دقیق ارزیابی و تقدیر یا تذکر لازم داده شود.

ضرب‌الاجل به نانوایی‌ها برای نصب تابلوی مشخصات

کاظم‌نسب الباجی تصریح کرد: تمام نانوایی‌های استان موظف هستند تابلوی رسمی مشخصات را بر سردر واحد خود نصب کنند، این تابلو باید شامل قیمت نان، نوع آرد و سهمیه (دولتی، یارانه‌ای یا آزاد) و روز تعطیل هفتگی باشد و عدم نصب آن از این پس به عنوان تخلف صنفی پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم همراهی و گره‌گشایی از مشکلات آحاد جامعه خاطرنشان کرد: مردم خوزستان در تمامی شرایط پای نظام و انقلاب ایستادند و شایسته بهترین خدمات هستند، رفتار و عملکرد مسئولان باید موجب دلگرمی و ایجاد حس اعتماد و آرامش در جامعه باشد و مردم احساس کنند که مسئولان به صورت عملی در کنار آنها و پیگیر مشکلات معیشتی‌شان هستند.