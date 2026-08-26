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وزیر نیرو، در بدو ورود به خراسان شمالی و در جمع خبرنگاران گفت: در جریان جنگ اخیر، در مجموع ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را از دست دادیم که بازسازی و جبران این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی آبادی با اشاره به آسیبهای وارد شده به نیروگاههای کشور در جریان جنگ اخیر گفت: دشمنان به نیروگاههای دولتی و خصوصی آسیب وارد کردند که نیروگاههای دولتی ترمیم و به مدار بازگشتهاند و نیروگاههای خصوصی نیز در دست تعمیر هستند.
علیآبادی ادامه داد: نخستین نیروگاه خصوصی آسیبدیده نیز روز گذشته به مدار بازگشت و برنامهریزی شده که تا تابستان آینده تمامی نیروگاههای آسیبدیده به مدار بازگردند.
وی با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای پاک تصریح کرد: برنامههای گستردهای برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور داریم.
وزیر نیرو گفت: هدف ما از این سفر، شنیدن مشکلات مردم و بررسی مسائل و نیازهای استان است و در این سفر برنامهها و طرحهایی برای اجرا در خراسان شمالی داریم.