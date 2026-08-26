سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان
اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند استان کردستان امروز در اردوگاه امام علی سنندج برگزار شد.
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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با بیان اینکه انگیزه ئ مثالزدنی و روحیه ی توأم با تعهد شهدای کارمند الگوی بینظیری برای نسل امروز است اظهار کرد: اعتماد به نفس بالا، اراده قوی، صبر در برابر ناملایمات و دست و چشم پاکی، رمز ماندگاری ایین شهدا در اذهان مردم است.
حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: کارمندی که دلخسته و بیهدف باشد، نه تنها به مردم خدمتی ارائه نمیدهد، بلکه باعث گرهافکنی در امور اداری میشود.
قاسمی معاون وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: کردستان، قله استوار غرب ایران، سنگر وفاداری، ایستادگی، بصیرت و بخش جداییناپذیر از هویت و امنیت و عزت ایران است.
وی با اینکه امروز سیره و سلوک شهدای کارمند را باید در عمل بکار گیریم، افزود: امنیت امروز کشور ما و کردستان محصول ایستادگی دیروز شهداست و توسعه آینده کشور ما محصول مسئولیتپذیری امروز ما کارمندان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هدف از برگزاری این همایش را انتقال آرمان شهدای کارمند به نسل جوان، یعنی همان خدمت خالصانه و صادقانه به مردم عنوان کرد.
ورمقانی افزود: ۱۸۶ نفر در جنگ رمضان در استان کردستان شهید شدند که ۸۶ شهید آن بومی و در استان تشییع و تدفین شدند.
در پایان این مراسم از دو جلد کتاب خون در رگهای زاگرس و کتاب شهدای خدمت و همچنین پرتره شهید شاخص کارمندان کشور شهید مالک رحمتی رونمایی شد.