سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان سنندج میزبان اجلاسیه ۱۲۰ شهید کارمند کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با بیان اینکه انگیزه‌ ئ مثال‌زدنی و روحیه‌ ی توأم با تعهد شهدای کارمند الگوی بی‌نظیری برای نسل امروز است اظهار کرد: اعتماد به نفس بالا، اراده قوی، صبر در برابر ناملایمات و دست و چشم پاکی، رمز ماندگاری ایین شهدا در اذهان مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: کارمندی که دلخسته و بی‌هدف باشد، نه تنها به مردم خدمتی ارائه نمی‌دهد، بلکه باعث گره‌افکنی در امور اداری می‌شود.

قاسمی معاون وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: کردستان، قله استوار غرب ایران، سنگر وفاداری، ایستادگی، بصیرت و بخش جدایی‌ناپذیر از هویت و امنیت و عزت ایران است.

وی با اینکه امروز سیره و سلوک شهدای کارمند را باید در عمل بکار گیریم، افزود: امنیت امروز کشور ما و کردستان محصول ایستادگی دیروز شهداست و توسعه آینده کشور ما محصول مسئولیت‌پذیری امروز ما کارمندان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هدف از برگزاری این همایش را انتقال آرمان شهدای کارمند به نسل جوان، یعنی همان خدمت خالصانه و صادقانه به مردم عنوان کرد.

ورمقانی افزود: ۱۸۶ نفر در جنگ رمضان در استان کردستان شهید شدند که ۸۶ شهید آن بومی و در استان تشییع و تدفین شدند.

در پایان این مراسم از دو جلد کتاب خون در رگ‌های زاگرس و کتاب شهدای خدمت و همچنین پرتره شهید شاخص کارمندان کشور شهید مالک رحمتی رونمایی شد.