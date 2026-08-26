محکومیت مس رفسنجان، ملوان، شهرداری نوشهر و پیکان در کمیته وضعیت

محکومیت مس رفسنجان، ملوان، شهرداری نوشهر و پیکان در کمیته وضعیت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

*در پی شکایت عیسی مرادی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶۶ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت محمد طیبی از باشگاه ملوان انزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۴۴ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۷۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مصطفی احمدی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۷۱ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت امیرحسین پیروانی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۲۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت دانیال جهانبخش از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.