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سرتیپ دوم شهید محمدحسین حکیمیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب ، امروز در شهر داراب تشییع و در زادگاهش استهبان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تشییع پیکر مطهر سردار شهید نیروی انتظامی، صبح امروز با حضور پرشور آحاد مردم، خانواده شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان داراب برگزار شد.
این مراسم از حسینیه امام خمینی در شهر داراب آغاز شد و تشییعکنندگان با سردادن شعارهای انقلابی و نوای «لبیک یا حسین (ع)»، پیکر این شهید والامقام را تا میدان انقلاب بدرقه کردند.
سرتیپ دوم محمدحسین حکیمیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب دیروز هنگام انجام ماموریت در درگیری با سوداگران مرگ به شهادت رسید.
شهید حکیمیان دارای یک فرزند دختر ۳ ساله است.
شهید محمد حسین حکیمیان اهل شهرستان استهبان بود و امروز ابتدا پیکر مطهر این شهید گرانقدر در داراب تشییع و سپس در زادگاهش شهرستان استهبان تشییع و به خاک سپرده شد.