به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تشییع پیکر مطهر سردار شهید نیروی انتظامی، صبح امروز با حضور پرشور آحاد مردم، خانواده شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان داراب برگزار شد.

این مراسم از حسینیه امام خمینی در شهر داراب آغاز شد و تشییع‌کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی و نوای «لبیک یا حسین (ع)»، پیکر این شهید والامقام را تا میدان انقلاب بدرقه کردند.

سرتیپ دوم محمدحسین حکیمیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب دیروز هنگام انجام ماموریت در درگیری با سوداگران مرگ به شهادت رسید.