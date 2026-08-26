گودرزی خبر داد:
از پیگیری برای ایجاد آرامستان جدید در تهران تا افتتاح چهار میدان میوه و ترهبار
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به محدودیت ظرفیت بهشتزهرا از پیگیری ایجاد آرامستان جدید در پایتخت خبر داد و گفت: همزمان چهار میدان میوه و ترهبار افتتاح شده و پنج میدان دیگر نیز تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد؛ ۱۲ میدان نیز در برنامه تخریب و نوسازی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
داوود گودرزی در نشست خبری با اصحاب رسانه مهمترین الویتهای مدیریت شهری را توسعه خدمات و رفاه عمومی، افزایش تابآوری و ایجاد نظم و انضباط شهری دانست و از تقویت ناوگان، توسعه میادین میوه و ترهبار، تامین آب فضای سبز، ساماندهی مشاغل، توسعه انرژی خورشیدی و بهسازی زیرساختهای شهری خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: از روز دوم جنگ، بازسازی و سازماندهی نیروی انسانی و ماشینآلات آغاز شد و پس از پایان جنگ نیز این اقدامات ادامه یافت. بیش از ۳۳۰ دستگاه به ناوگان اضافه و تجهیزات در ۱۱ نقطه تهران مستقر شد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: چهار هزار نفر نیز در قالب قرارگاه مردمی در رشتههای مختلف به کار گرفته شدند و در جریان جنگ، اولویت شهرداری نجات مردم، آواربرداری و پاکسازی معابر بود. حدود ۹ شهید در مجموعه شهرداری داشتیم که پنج نفر از آنها از خانواده خدمات شهری بودند.
ساماندهی دستفروشان و نظم شهری
گودرزی نظم و انضباط شهری را از دیگر اولویتها عنوان کرد و گفت: دستفروشی حذف نمیشود، بلکه ساماندهی خواهد شد تا دستفروشان بتوانند با نظم فعالیت کنند. این موضوع در قرارگاه سیما و منظر شهر دنبال میشود.
وی همچنین از ساماندهی مشاغل در ۲۲ نقطه شهر خبر داد و افزود: میدان تجریش و محور ۱۵ خرداد از جمله نقاط در حال ساماندهی هستند و در محور ۱۵ خرداد، دستفروشان پس از پایان فعالیت کسبه از ساعت ۱۷ با نظم مشخص فعالیت خواهند کرد.
معاون شهردار تهران از توسعه خدمات ۶۴ روزبازار، نوسازی و ساماندهی کیوسکها و توسعه پمپبنزینهای کوچکمقیاس و سیار نیز خبر داد.
توسعه میادین و عرضه ارزانتر کالاهای اساسی
گودرزی گفت: چهار میدان میوه و ترهبار افتتاح و پنج میدان دیگر تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و ۱۲ میدان نیز تخریب و نوسازی خواهد شد.
وی افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، برنج در میادین ۳۰ درصد، گوشت ۲۰ تا ۳۰ درصد و حبوبات ۳۵ درصد پایینتر عرضه میشود و قیمت کالاها در این مراکز به طور متوسط ۴۶ درصد کمتر از دیگر مراکز شهر است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: انتقال بنکداران مناطق ۱۱ و ۱۲ به زمین ۱۲ هکتاری میدان مرکزی ترهبار در حال پیگیری است و مجتمع بزرگ گوشت و پروتئین نیز در این میدان ایجاد خواهد شد. ایجاد ۳۰ نانوایی در میادین نیز در دستور کار قرار دارد.
توسعه فضای سبز با استفاده از پساب
گودرزی تامین آب را مهمترین دغدغه فضای سبز تهران دانست و گفت: اطلس جامع آب شهر تهران تهیه شده و سه تصفیهخانه بزرگ توسط شهرداری و سه تصفیهخانه نیز توسط آبفا احداث میشود تا طی دو سال آینده آبیاری درختان به صورت هوشمند و با استفاده از پساب انجام شود.
وی افزود: سرانه فضای سبز به بیش از ۱۵ متر برای هر نفر رسیده است. ۵۴ هکتار از روددره فرحزاد در فاز نخست به بهرهبرداری رسیده و فاز دوم آن تا شهریور افتتاح خواهد شد و فاز سوم نیز تا امامزاده داود ادامه مییابد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: بوستان ملل در منطقه یک و بوستان گلمحمدی در منطقه ۱۷ افتتاح شده، ۶.۵ هکتار باغ در مناطق جنوبی تملک شده و بوستان علیتبار در منطقه ۱۶ و ساصد در منطقه ۱۳ نیز بهزودی به بهرهبرداری میرسند.
وی از آغاز هوشمندسازی آبیاری درختان، بهرهبرداری از بوستان بام ری و برنامهریزی برای جشنواره گل داودی در مهر و آبان در محدوده بوستان گفتوگو خبر داد.
پیگیری آرامستان جدید و بهسازی گلزار شهدا
گودرزی با اشاره به محدودیت ظرفیت بهشت زهرا گفت: برای ایجاد آرامستان جدید، تملک زمین در اطراف بهشت زهرا و دیگر نقاط شهر در حال پیگیری است. زمین محدوده بزرگراه شهید شوشتری نیز به دلیل مسائل پدافند غیرعامل نهایی نشد.
وی افزود: بهسازی گلزار شهدا تا پایان سال انجام میشود و پایانه آمبولانسها در منطقه ۲۲ راهاندازی شده است؛ همچنین ۳۰ آمبولانس به سازمان بهشت زهرا اضافه کردهایم.
کارخانه مبلمان شهری و اصلاح قرارداد پیمانکاران
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از احداث کارخانه تولید محصولات بتنی و سنگی مبلمان شهری خبر داد و گفت: این کارخانه با هدف مدیریت هزینه و افزایش سرعت فعالیتها ایجاد میشود و حدود ۳۵ کیلومتر گلدان در محور آزادی از طریق آن تامین خواهد شد.
گودرزی افزود: اصلاح قراردادهای پیمانکاران نظم شهری و فضای سبز در دستور کار است تا وضعیت و نحوه فعالیت کارگران شفافتر و ساماندهی شود.
وی همچنین گفت: ساخت تندیس اسطورههای ملی در مناطق مختلف شهر از برنامههای حوزه زیباسازی است.
توسعه انرژی خورشیدی و خانههای محیط زیست
گودرزی گفت: طی ۲ سال هزار خانه محیط زیست به بهرهبرداری رسیده و تاکنون ۶۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی ساماندهی شده است.
وی افزود: اجرای نیروگاههای خورشیدی در مساجد و ادارات دنبال میشود و در گام نخست ۶۰۰ مسجد به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد. همچنین ۹۵ ساختمان شهرداری به نظام مدیریت سبز تجهیز شدهاند.
معاون شهردار تهران درباره تجهیز کارگاههای رهاشده شهری گفت: دستورالعمل ساماندهی این کارگاهها ابلاغ شده و تجهیز کارگاههایی که فعالیت آنها طولانی شده باید جمعآوری و معبر آزاد شود.