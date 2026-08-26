مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ۱۴۰۴ که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، از ۷ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ فرصت ثبت‌نام دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آن گروه از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ۱۴۰۴ که تاکنون نسبت به ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند یا در زمان ثبت‌نام موفق به دریافت کد رهگیری از درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار نشده‌اند، آخرین مهلت ثبت‌نام خود را از تاریخ ۷ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ دارند.

پذیرفته‌شدگان می‌بایست طبق زمان‌بندی به درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام تا آخرین روز بازه تعیین‌شده، به منزله انصراف از ادامه فرآیند پذیرش تلقی خواهد شد.

زمان‌بندی ثبت‌نام

- آزمون کارشناسی رسمی (مرداد ۱۴۰۴): ۷ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵

- آزمون مشاوره خانواده ۱۴۰۴: ۷ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵

- آزمون وکالت ۱۴۰۴: ۷ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵

- آزمون کارشناس رسمی (دی ۱۴۰۴): ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

۱. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری (از طریق سایت adliran.ir با دریافت شماره رهگیری ۱۶ رقمی) - اعتبار دو ماهه

۲. کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض (با شماره سریال ۱۰ رقمی پشت کارت)

۳. کد پستی معتبر محل سکونت

۴. کارت پایان خدمت هوشمند (ویژه آقایان)

۵. مدرک تحصیلی (از طریق سرویس الکترونیکی وزارت علوم دریافت می‌شود)

پیوند‌های راهنما

- راهنمای ثبت‌نام کارشناسی رسمی: [help.۲۳۰۵۵.ir/zbol](https://help.۲۳۰۵۵.ir/zbol)

- راهنمای ثبت‌نام مشاوره خانواده: [help.۲۳۰۵۵.ir/afm۵](https://help.۲۳۰۵۵.ir/afm۵)

- راهنمای ثبت‌نام وکالت: [B۲n.ir/sw۹۸۸۶](https://B۲n.ir/sw۹۸۸۶)