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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال ۱۰۵ طرح بخش کشاورزی استان همزمان با هفته دولت، با اعتبار هزینه شده ۴۶ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری است که برای چهارهزار و ۷۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال ۱۰۵ طرح بخش کشاورزی استان همزمان با هفته دولت، با اعتبار هزینه شده ۴۶ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری است که برای چهارهزار و ۷۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار داشت: میزان سرمایهگذاری در طرحهای قابل افتتاح بخش کشاورزی آذربایجان غربی در هفته دولت امسال، نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر شده است. وی ادامه داد: اعتبار طرحهای آماده افتتاح هفته دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال بود که این رقم در سال جاری به بیش از ۴۶ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال رسیده است.
اصغری افزود: اشتغال مستقیم ناشی از اجرای این طرحها نیز از ۲ هزار و ۳۷۱ نفر در سال گذشته به چهارهزار و ۷۳۷ نفر در سال جاری افزایشیافته که نشاندهنده رشد نزدیک به دوبرابری در ایجاد فرصتهای شغلی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تغییر رویکرد در اجرای طرحهای بخش کشاورزی استان اضافه کرد: افزایش چشمگیر حجم سرمایهگذاری و اشتغالزایی نشان میدهد که حرکت استان از پروژه محوری، بهسوی اجرای طرحهای بزرگتر، سرمایهبرتر و اشتغالزاتر در بخش کشاورزی است.
وی تصریح کرد: تعداد خانوارهای بهرهبردار از طرحهای هفته دولت بخش کشاورزی آذربایجان غربی نیز از ۲۶ هزار و ۸۶۳ خانوار در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۵ هزار و ۳۶۶ خانوار در سال جاری رسیده است. اصغری بیان کرد: این رشد، بیانگر گسترش دامنه بهرهمندی تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان حوزه روستایی از خدمات و زیرساختهای ایجادشده در بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: طرحهای قابل افتتاح در حوزههای مدیریت بهینه آبوخاک، توسعه بازرگانی، تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، شیلات و امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری و تعاون روستایی اجرا شدهاند.
وی تصریح کرد: یک طرح نیز از سوی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تأکید کرد: افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه آبوخاک، تقویت زنجیره ارزش محصولات، افزایش تولید و اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی، از مهمترین اهداف اجرای این طرحها در استان است.
محمد رضا اصغری افزود: با وجود شرایط جنگی، تحریمها و مشکلات موجود، اقدامات مناسبی در حوزه کشاورزی آذربایجانغربی انجام شده و شاهد افزایش ۱۶۵ درصدی عملکرد در برخی شاخصهای این بخش هستیم.
اصغری افزود: طی یک سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش کشاورزی کلنگزنی شده و بهزودی نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید توسط بخش خصوصی در این حوزه آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین کالاهای اساسی ادامه داد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون، با وجود جنگ و تحریمها، با اتخاذ تدابیر لازم در کنار تولیدکنندگان قرار گرفتیم و در پایان جنگ نیز استان همانند کشور با مشکل جدی در موجودی کالاهای اساسی مواجه نشد و بازار از ثبات مناسبی برخوردار بود.
اصغری با بیان اینکه ساماندهی و افزایش ظرفیت مرزهای آذربایجانغربی موجب رشد قابل توجه واردات کالاهای اساسی شده است، یادآور شد: در یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان ۹ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و صادرات نیز از مرزهای کشور حدود دو برابر شده است؛ بهگونهای که آذربایجانغربی به یکی از استانهای تأمینکننده مواد غذایی تبدیل شده است.
وی از پایان کامل رفع تداخلات اراضی در بخش کشاورزی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: رفع تداخلات در استان بهطور کامل انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به پروژه مهار آبهای مرزی اظهار کرد: این پروژه از طرحهایی بود که در گذشته متوقف شده بود. عملیات آن در سطح ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آغاز شده بود، اما بعداً متوقف شد و در نتیجه ۱۲۰ قرارداد تعیین تکلیف نشده باقی مانده بود اکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح در سطح ۲۰ هزار هکتار تأمین و نهایی شده است و بهزودی تمامی قراردادهای باقیمانده تعیین تکلیف خواهند شد.
اصغری با اشاره به وضعیت تولید گندم در استان یادآور شد: تاکنون ۵۰۰ هزار تن گندم خریداری شده و پیشبینی میکنیم میزان تولید گندم استان به حدود ۹۰۰ هزار تن برسد که یک رکورد محسوب میشود.