به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی چوب قاچاق، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و پس از اطمینان از صحت خبر، ماموران به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از محل اعلامی ۱۷ تن چوب قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در این رابطه متهم ۵۰ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.