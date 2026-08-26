معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خوزستان گفت :اصحاب رسانه در خوزستان از نخبگان جامعه هستند و نقش آنان در هدایت و مدیریت افکار عمومی، به‌ویژه در شرایط حساس امروز، بسیار مهم و اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به حوادث تلخ و دشواری‌های سال گذشته اظهار کرد: سالی که بر کشور گذشت، سال بسیار سختی بود و حوادث غم‌باری را تجربه کردیم که یکی از سخت‌ترین آنها، شهادت امام و رهبر شهیدمان بود.

سرهنگ رحیمی افزود: تصور نمی‌کردیم پس از شهادت حضرت آقا، دشمن با چنین واکنش و ایستادگی گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شود؛ اما ملت ایران با حضور خود، نقشه‌های دشمن را خنثی و آنان را زمین‌گیر کردند.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه دشمن با کودتا، جنگ و به شهادت رساندن فرماندهان نیز نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، گفت: مدیریت افکار عمومی، ایستادگی مردم و روشنگری رسانه‌ها موجب شد مردم همچنان در صحنه حضور داشته باشند.

وی این حوادث را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: آمریکایی‌ها تا پیش از جنگ ۴۰ روزه، ادعای قدرت و قلدری در منطقه داشتند، اما در جریان این جنگ، نیرو‌های خود را عقب کشیدند و به استفاده از نیرو‌های اجاره‌ای روی آوردند.

رحیمی با اشاره به جایگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی گفت: امروز در نظم جهانی و در حوزه نظامی، ایران در زمره چهار قدرت بزرگ دنیا قرار دارد. قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی به‌خوبی نمایان شده و همچنان ابتکارات و ظرفیت‌هایی در اختیار داریم که موجب عقب‌نشینی دشمن شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: از زحمات همه اصحاب رسانه تشکر می‌کنم. امروز وظیفه شما در قبال افکار عمومی مانند گذشته نیست؛ امروز رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و باید دوشادوش رزمندگان، در عرصه روشنگری و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کنند.

جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست؛ خبرنگاران باید روایت اول را در دست داشته باشند

منصور حسینی، معاون خبر صداوسیمای خوزستان، با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: همه ما این روز‌ها با تمام وجود شرایط مختلف کشور را لمس می‌کنیم و به عینه می‌بینیم که جنگ امروز، جنگ رسانه و روایت‌هاست.

وی افزود: دشمن پس از عملیات بمباران و حملات نظامی، عملیات بمباران خبری و روایتی را آغاز می‌کند و تلاش دارد با انتشار اخبار و روایت‌های نادرست، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون خبر صداوسیمای خوزستان تصریح کرد: در چنین شرایطی، این خبرنگاران و رسانه‌های مختلف، به‌ویژه رسانه ملی هستند که باید روایت اول را در دست بگیرند تا دشمن نتواند از خلأ‌های خبری سوءاستفاده کند.

حسینی ادامه داد: صداوسیما در این مدت به صورت شبانه‌روزی تلاش کرد تا روایت‌ها و اخبار را در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم برساند و اجازه ندهد روایت‌های نادرست و جعلی جای واقعیت را بگیرد.

وی با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه گفت: وظیفه ما، همان‌گونه که رهبر شهید بر آن تأکید داشتند، امیدآفرینی در میان آحاد مردم است و همه ما خبرنگاران باید این مقوله مهم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

معاون خبر صداوسیمای خوزستان با اشاره به حملات دشمن به رسانه ملی خاطرنشان کرد: همزمان با بمباران برخی اماکن نظامی، صداوسیما نیز در دو جنگ اخیر مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که رسانه تا چه اندازه برای دشمن اهمیت دارد و چه تأثیرگذاری عمیقی بر افکار عمومی دارد.

حسینی تأکید کرد: امروز خبرنگاران در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و سرعت، دقت، صحت و امیدآفرینی باید چهار اصل مهم در فعالیت رسانه‌ای باشد.