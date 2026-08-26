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همزمان با هفته دولت، ۴ طرح بازآفرینی شهری در سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۲ طرح دیگر با هدف بهسازی زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای هدف بازآفرینی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چهار طرح بازآفرینی شهری شامل فضاهای انتظامی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری رسید.
همچنین میدان شهید بردبار زاهدان با زیربنای ۴۵۰ مترمربع و ارزش روز ۵ میلیارد تومان افتتاح شد.
عملیات اجرایی ساماندهی فاضلاب محله باباییان زاهدان نیز با اعتبار ۷۳ میلیارد تومان آغاز شد.
بهسازی و آسفالت معابر هدف بازآفرینی در زابل به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و اعتبار ۵۱ میلیارد تومان از دیگر طرحهای آغازشده است.
این طرحها همزمان با هفته دولت و با هدف بهبود زیرساختها و ارتقای شرایط سکونت در بافتهای هدف بازآفرینی شهری اجرا میشوند.