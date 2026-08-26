به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در نشست خبری افزود: در جنگ تحمیلی سوم رسانه‌های هرمزگان در خط مقدم جبهه حضور داشتند و روایت اول میدان‌های نبرد در دست آنان بود.

وی گفت: دشمن با جنگ ترکیبی در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی سعی در ناامید کردن مردم داشت، اما با حضور به موقع رسانه‌ها آرامش و امید آفرینی به جامعه بازگشت.

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نماینده ولی فقیه در هرمزگان توجه به ظرفیت‌های دریایی و توسعه دریاپایه را یکی از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و خواستار مطابه گری و پیگیری رسانه‌ها از مسئولان شد.

آیت الله عبادی زاده گفت: جانمایی دبیرخانه‌ی تمدن نوین اسلامی با محوریت توسعه دریاپایه از مهم‌ترین مطالبات هرمزگانی‌ها است.

وی افزود: تعامل دانشگاهیان و صنایع با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با مهارت‌های روز دنیا از دیگر محور‌های این نشست بود.

رسانه‌ها با طرح مشکلات جامعه و انتقال آن، سهم بسزایی در برطرف کردن آن دارند.