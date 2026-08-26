معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: آذربایجان‌شرقی مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، درمانی و گردشگری را دارد و اگر این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی و تکیه بر توان کارشناسی نیروی انسانی به میدان بیایند، می‌تواند سهم مهمی در اشتغال، درآمدزایی، نشاط اجتماعی و معرفی جایگاه تمدنی ایران داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی در آیین گرامیداشت روز کارمند که با حضور کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با قدردانی از مجموعه این اداره‌کل بیان کرد: اقدامات آینده‌نگر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان به شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری کمک می‌کند و زمینه را برای بهره‌مندی مردم ایران و گردشگران خارجی از داشته‌های ارزشمند آذربایجان‌شرقی فراهم می‌سازد.

معاون گردشگری کشور روز کارمند را فرصتی برای قدردانی از نیرو‌هایی دانست که چرخه توسعه و آبادانی کشور را در بخش‌های مختلف به حرکت درمی‌آورند و افزود: کارمند نماد زنده کار، تلاش، ایثار و مسئولیت‌پذیری است. بخش مهمی از خدمات کشور در همین مسیر و با تلاش کارکنانی شکل می‌گیرد که شاید کمتر دیده شوند، اما نتیجه کار آنها مستقیماً در زندگی مردم اثر دارد.

او افزود: ما در حوزه ارائه خدمات، تولید، صنعت و فرهنگ مسئولیت‌هایی برعهده داریم و گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های این چرخه است. میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی نیز در کنار گردشگری سه ضلع به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که می‌توانند زمینه حرکت و رونق این صنعت را فراهم کنند.

محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌شرقی گفت: گردشگری می‌تواند از ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار گرفته تا ارزآوری، افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت روان جامعه و معرفی هویت تاریخی و تمدنی ایران نقش‌آفرین باشد. آذربایجان‌شرقی در بخش‌های مختلف گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد.

محسنی بندپی از کندوان به عنوان یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان یاد کرد و افزود: نخستین روستای ثبت‌شده جهانی ایران در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و این موضوع به‌تنهایی نشان می‌دهد استان چه جایگاه مهمی در گردشگری کشور و حتی گردشگری بین‌المللی دارد.

معاون گرذشگری کشور همچنین به جاذبه‌هایی همچون مسجد کبود تبریز، ارگ علیشاه و طبیعت کم‌نظیر جنگل‌های ارسباران اشاره کرد و گفت: در کنار میراث تاریخی و طبیعی، استان از فرهنگ غنی، نیروی انسانی توانمند و ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه سلامت، درمان و خدمات تخصصی برخوردار است و مجموعه این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه شکوفایی بیشتر گردشگری را فراهم کند.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسی بدنه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هیچ مدیری هر اندازه دانش نظری و سابقه اجرایی داشته باشد، اگر نتواند از نظرات کارشناسی بدنه مجموعه خود استفاده کند، در پیشبرد امور موفق نخواهد بود. مدیریت در آذربایجان‌شرقی از نظرات کارشناسی کارکنان برای پیشبرد اهداف اداره‌کل استفاده می‌کند.

محسنی بندپی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر کشور و آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی گفت: گردشگری از حوزه‌هایی است که در شرایط سخت بیشترین آسیب را تجربه می‌کند و بازگشت آن به شرایط عادی نیز به برنامه‌ریزی، زمان و همراهی همه بخش‌ها نیاز دارد.

محسنی بندپی افزود: باید همزمان با حفظ آمادگی، برای عبور از چالش‌ها و مقابله با تهدید‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است برنامه داشته باشیم و شرایطی ایجاد کنیم که مسیر توسعه و بهبود کشور با قدرت ادامه پیدا کند.

او با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی گفت: همکاران این وزارتخانه از نظر معیشتی در زمره گروه‌هایی قرار دارند که نیازمند توجه بیشتری هستند و مقام عالی وزارت نیز با جدیت پیگیر تأمین مطالبات و بهبود شرایط خدمت کارکنان است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با تبریک روز کارمند به کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، سلام و تبریک مقام عالی وزارت را نیز به آنان ابلاغ کرد و از تلاش‌های مجموعه کارکنان استان در مسیر خدمت‌رسانی و تحقق اهداف وزارتخانه قدردانی کرد.

حمزه‌زاده: سرمایه اصلی اداره‌کل، نیروی انسانی توانمند آن است

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی نیز در این آیین با قدردانی از کارکنان اداره‌کل گفت: این اداره‌کل از نظر سطح کیفی منابع انسانی در شمار ادارات کل برتر کشور قرار دارد و به داشتن چنین همکارانی افتخار می‌کنم. هر اقدامی که در استان انجام شده، حاصل تلاش جمعی همکاران و استفاده از توان تخصصی آنها بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: اداره‌کل در راستای اهداف وزارت میراث‌فرهنگی و سیاست‌های مقام عالی وزارت حرکت می‌کند و نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه برای تحقق این اهداف می‌داند.

او با اشاره به گستردگی آذربایجان‌شرقی و وضعیت نیروی انسانی اداره‌کل اظهار کرد: در حال حاضر مجموع نیروی انسانی اداره‌کل در سراسر استان ۲۷۷ نفر است. آذربایجان‌شرقی از نظر وسعت پنجمین استان کشور و از نظر جمعیت چهارمین استان است، اما از نظر ساختار سازمانی و تعداد نیروی انسانی در شمار استان‌های کم‌برخوردار قرار دارد.

حمزه‌زاده ادامه داد: از مجموع نیرو‌های موجود، ۱۰۹ نفر رسمی، ۶ نفر پیمانی، ۱۱ نفر طرحی و ۶۵ نفر کارگری هستند و بخش دیگری نیز در قالب‌های مختلف همکاری می‌کنند. با پیگیری‌های مقام عالی وزارت، در ساختار سازمانی اداره‌کل اتفاق مهمی رقم خورده و پست‌های جدیدی برای استان مصوب و ابلاغ شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گفت: در مجموع ۱۳۴ پست جدید برای اداره‌کل مصوب و ابلاغ شده که تلاش کرده‌ایم این ظرفیت را متناسب با نیاز‌های واقعی استان در بخش‌هایی همچون موزه‌ها، راهنمایان گردشگری، یگان حفاظت و ادارات شهرستان توزیع کنیم.

او با اشاره به ساختار ادارات شهرستانی افزود: در حال حاضر ۱۴ شهرستان استان به صورت نمایندگی اداره می‌شوند و پیشنهاد تبدیل پنج نمایندگی به اداره به وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی ارائه شده است. با توجه به حجم جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان، این شهرستان‌ها ظرفیت تبدیل شدن به اداره را دارند و تقویت ساختار اداری آنها می‌تواند خدمات‌رسانی به مردم و گردشگران را بهبود دهد.

حمزه‌زاده با اشاره به ظرفیت تاریخی استان بیان کرد: آذربایجان‌شرقی حدود ۴۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده دارد که بیش از ۲ هزار اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. استان همچنین ۶ اثر ثبت جهانی و چهار پرونده در حال پیگیری برای ثبت جهانی دارد و این حجم از میراث تاریخی و فرهنگی نیازمند ساختار اداری و نیروی انسانی متناسب با ظرفیت‌های استان است.

او یکی از مسائل مهم اداره‌کل را وضعیت نیرو‌های طرحی و کارگری عنوان کرد و گفت: در ساماندهی نیروی انسانی که از سوی مقام عالی وزارت دنبال می‌شود، انتظار داریم وضعیت ۷۶ نفر از نیرو‌های طرحی و کارگری استان نیز مورد توجه قرار گیرد. این همکاران در بخش‌های مختلف اداره‌کل فعالیت می‌کنند و مسائل مربوط به پرداختی و شرایط استخدامی آنها از دغدغه‌های جدی مجموعه است.