به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز چهارشنبه چهارم شهریور از ساعت ۱۲:۳۰ در اردن به مصاف سوریه رفت.

شاگردان محمدرضا رجبی در این دیدار با نتیجه ۴۵ بر ۳۰ برابر این تیم پیروز شدند و به عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعدی مسابقات شدند.

هندبالیست‌های ایران در مرحله گروهی با تیم‌های عربستان، قطر، کویت و سوریه هم‌گروه بودند و با سه برد برابر عربستان، کویت و سوریه و یک شکست برابر قطر به عنوان تیم دوم بعد از قطر راهی دور بعدی مسابقات شدند.

در سمت دیگر تیم‌های بحرین، کره جنوبی، اردن، ازبکستان و هند قرار دارند که تیم ایران باید با تیم سوم این گروه در یک چهارم نهایی رقابت کند. امروز و بعد از پایان مسابقات تکلیف حریف ایران مشخص خواهد شد و احتمالا ازبکستان یا اردن حریف ایران در مرحله بعد خواهد بود.

محمدطا‌ها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی اسامی تیم ملی ایران در این رقابت‌هاست.

کادرفنی تیم هندبال نوجوانان را محمدرضا رجبی به عنوان سرمربی، عزیز نوربهبهانی مربی، حسین رجبی سرپرست، رضا سرسنگی ماساژور و امیرحسین چوپانی تدارکات تشکیل می‌دهند.

نتایج دیدار‌های تیم هندبال نوجوانان ایران در مرحله مقدماتی:

ایران ۲۸ - عربستان ۲۰

ایران ۲۲ – قطر ۲۴

ایران ۲۱ – کویت ۱۸

ایران ۴۵ – سوریه ۳۰

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد و چهار تیم برتر این مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.