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نوزدهمین همایش بین المللی یاددهی و یادگیری مجازی با حضور رئیس سازمان علم اکو و کارشناسان آموزشی در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نوزدهمین همایش بین المللی یاددهی و یادگیری مجازی با حضور کارشناسان آموزشی در شیراز برگزار شد.
رئیس سازمان علم اکو در این همایش گفت: نگاه ما به دانشگاهها به عنوان منبع تولید علم و فناوری است و نقش هوش مصنوعی در همه حوزهها نقش اساسی پیدا کرده است.
طیبی افزود: وظیفه ما ترویج و حمایت از فعالیتهای علمی و فناورانه است که برگزاری همایش های علمی را هم شامل میشود.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) هم گفت: هدف از اجرای این طرح سهروزه، آشنایی فراگیران با تکنیکهای نوین آموزش در فضای مجازی و تبادلنظر درباره زیرساختهای الکترونیک در مراکز علمی بود.
محمد مهدی علویانمهر با اشاره به برگزاری کارگاههای تخصصی در این همایش اظهار کرد: با پیشرفت تکنولوژی و وقوع حوادث گوناگون، لزوم بهرهگیری از فضای مجازی برای ارائه آموزش بیش از پیش احساس میشود.
علاویانمهر افزود: در این رویداد تلاش شد نوینترین روشهای یاددهی و یادگیری به کارشناسان این حوزه منتقل شود.
وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان پیشگام این عرصه یادآور شد: شیراز در سال ۱۳۸۲ نخستین مرکز مجازی کشور را راهاندازی کرد.
این مقام مسئول تأکید کرد: در دوران کرونا، آلودگی هوا و شرایط ناشی از جنگهای تحمیلی، ضرورت آموزش از طریق فضای مجازی نمایان شد و بر اساس شاخصهای جهانی، فعالیت این نوع آموزش در همه مراکز آموزشی الزامی است.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با بیان اینکه بر اساس قوانین جدید، مراکز آموزش عالی میتوانند ۲۵ درصد از آموزشهای خود را به صورت مجازی ارائه دهند، گفت: آموزش مجازی فراتر از صرفِ ارائه درس از سوی استاد و مخاطب قرار گرفتن تعدادی از افراد است؛ بلکه باید بستری باشد که فراتر از زمان و مکان، امکان بهرهمندی از آموزشهای مجازی میسر شود.
نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی یادگیری و یاددهی الکترونیک، به میزبانی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلاماز دوم شهریور در شیراز آغاز شده است و در قالب ۲ بخش مقالات تخصصی این حوزه، تا فردا (پنجشنبه) ادامه دارد.
همچنین میزگرد بنیاد علمی اکو در بخش پایانی، به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.