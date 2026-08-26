همزمان با چهارم شهریور، روز کارمند، از ۸ مدیر و ۲۵ کارمند نمونه در شهرستان فیروزکوه به پاس شایستگی و خدماتشان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت روز کارمند، در مراسمی ویژه در شهرستان فیروزکوه، از ۸ نفر از مدیران و ۲۵ نفر از کارکنان نمونه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های خدمات‌رسانی این شهرستان تقدیر به عمل آمد.

این افراد بر اساس معیار‌هایی نظیر شایسته‌سالاری، تکریم ارباب‌رجوع، خلاقیت در انجام امور، وظیفه‌شناسی و دقت در پیگیری امور محوله، به عنوان کارکنان برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.