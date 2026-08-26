بوسنی و هرزگوین، کشوری اروپایی با جامعه‌ای مسلمان و سنت‌های دینی ریشه‌دار است؛ سنت‌هایی که قرن‌هاست در زندگی مردم این سرزمین حضور دارند. یکی از این آیین‌ها، مولودخوانی است؛ مراسمی که در روز‌های میلاد پیامبر اسلام با خواندن اشعار و مناجات در وصف پیامبر، ذکر و صلوات برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این روز‌ها در سارایوو نیز مساجد میزبان مردمی هستند که برای گرامیداشت میلاد پیامبر (ص)، این سنت قدیمی را بار دیگر زنده کرده‌اند.

مولودخوانی در بوسنی فقط به ایام میلاد پیامبر محدود نمی‌شود؛ این سنت در طول سال و در مناسبت‌های مختلف نیز در مساجد و خانه‌ها ادامه دارد.

برای بسیاری از مسلمانان بوسنی، مولود فقط خواندن چند شعر و مناجات نیست؛ فرصتی است برای مرور زندگی و سیره پیامبر و انتقال این سنت از نسلی به نسل دیگر.

در این آیین، نسل‌های مختلف کنار هم می‌نشینند؛ پیرتر‌ها سنتی را که از گذشته به ارث برده‌اند ادامه می‌دهند و جوان‌تر‌ها با همان اشعار، ذکر‌ها و صلوات‌ها با بخشی از هویت دینی خود آشنا می‌شوند.

در هفته‌ای که در کشور‌های اسلامی با عنوان هفته وحدت شناخته می‌شود، مسلمانان بوسنی نیز میلاد پیامبر (ص) را با آیین‌هایی گرامی می‌دارند که قرن‌هاست بخشی از فرهنگ دینی آنان بوده است.

در روز‌هایی که مسلمانان در نقاط مختلف جهان میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند، در سارایوو هم صدای مولود و صلوات، بار دیگر مسلمانان را گرد هم آورده است، تصویری از وحدتی که از محبت به پیامبر (ص) آغاز می‌شود.