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شیوه برگزاری آزمونهای نوبت شهریور ۱۴۰۵ در پایه های مختلف تحصیلی مدارس اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق این شیوه در پایه دوازدهم نظری: آزمونها بهصورت هماهنگ کشوری، در دو نوبت صبح و عصر، از ۱۴ تا ۲۵ شهریور برگزار میشود. آزمونهای شهریور فاقد معدل کتبی است و غایبان موجه باید دروس باقیمانده را در نوبت دیماه انتخاب و آزمون دهند. متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی نیز پیش از اعلام نتایج میتوانند در سامانه my.sanjesh.org انصراف خود را ثبت کنند.
پایههای دهم و یازدهم: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از ۳ تا ۱۹ شهریور انجام میشود؛ آزمون دروس نهایی پایه یازدهم پس از اعلام نتایج آزمونهای تیر و مرداد برنامهریزی خواهد شد.
پایگاههای جبرانی تابستانی متوسطه اول و دوم: آزمونها از ۳ تا ۱۹ شهریور با برنامه هماهنگ بین پایگاههای دختران و پسران برگزار میشود.
ابتدایی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ثبت نتایج از ۳ تا ۱۹ شهریور انجام میشود.
پایههای هفتم، هشتم و نهم: آزمونهای هماهنگ استانی بهصورت داخلی و مدرسهای، از طراحی سؤال تا تصحیح و اعلام نتایج، در بازه ۳ تا ۱۹ شهریور انجام خواهد شد.
هنرستانها: ارزشیابی استانداردهای مهارتی کاردانش طبق دستورالعمل ابلاغی و ارزشیابی دروس کارگاهی عملی شایستگیهای فنی و غیرفنی فنیوحرفهای و کاردانش نیز از ۳ تا ۱۹ شهریور برگزار میشود. در پایه دهم رشتههای شایستگیمحور فاقد سازوکار ثبت نمره سامانهای، ارزشیابی بر اساس جداول پایان هر واحد یادگیری انجام و نمره پس از باز شدن سامانه ثبت خواهد شد.