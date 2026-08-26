تفاهم‌نامه همکاری مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف شتاب‌بخشی به طرح‌های پیشران، توسعه و ارزیابی فناوری‌های نوظهور، ارتقای تاب‌آوری شبکه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و عملیاتی کشور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تفاهم‌نامه میان محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهزاد اکبری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی خود، زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه اولویت‌دار را فراهم کرده و در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و آماده‌سازی شبکه کشور برای مواجهه با فناوری‌های نسل آینده همکاری خواهند کرد.

تمرکز بر فناوری‌های نوظهور و الزامات آینده شبکه

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه، آن را زمینه‌ساز تقویت ارتباط میان حوزه پژوهش و میدان عملیاتی شبکه دانست و اظهار کرد: پژوهشگاه ارتباطات همواره تلاش کرده است در مرز‌های فناوری حرکت کند و این همکاری می‌تواند بستر مناسبی برای بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های تحول‌آفرین، از جمله فناوری کوانتوم، در پاسخ به نیاز‌های حیاتی شبکه ملی فراهم کند.

شیخی افزود: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند به تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای پاسخ‌گویی به الزامات نسل‌های آینده ارتباطات و ارتقای سطح آمادگی در حوزه امنیت سایبری کمک کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، یکی از محور‌های اصلی همکاری، ارتقای استاندارد‌ها و توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و پیشرفته ملی، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های کوانتومی است. این ظرفیت‌ها با هدف صحه‌گذاری فنی، ارزیابی فناوری‌های نوین ارتباطی و تقویت زیست‌بوم تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

هدایت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان به طرح‌های اولویت‌دار

همچنین در چارچوب این تفاهم‌نامه، از ظرفیت‌های قانونی اقتصاد دانش‌بنیان برای هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های تحقیق و توسعه اولویت‌دار استفاده خواهد شد.

این همکاری با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی شبکه ارتباطی کشور، توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای خوداتکایی و بهبود کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی در سطح ملی دنبال می‌شود.