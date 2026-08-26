به مناسبت هفته دولت بزرگترین ایستگاه پردازش پسماند جزایر کشور، با ظرفیت بازیافت روزانه ۱۵۰ تن در قشم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار قشم گفت: ایستگاه بازیافت پسماند قشم با پوشش جمعیتی حدود ۹۵ هزار تَن، بین قشم و درگهان با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی ساخته شده است.

امیر تیموری افزود: کنار این ایستگاه، صنعت تبدیلی در حوزه پلاستیک سازی با بازیافت زباله نیز تا سال آینده ساخته می‌شود.

وی گفت: بهره برداری از مرحله دوم بزرگراه ساحل جنوبی قشم، در محدوده میدان دفاعی تا سه‌راهی رمچاه نیز دیگر طرح هفته دولت در بزرگترین جزیره خلیج فارس بود.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: برای اجرای این طرح هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

کلائی افزود: همچنین ساخت سوله مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد قشم نیز در روستای طبل با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

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وی گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران طراحی شده است.

محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز در بازدید از طرح‌های هفته دولت در قشم گفت: توسعه متوازن با همکاری بین دستگاهی از اهداف و نتایج طرح‌های عمرانی است و بهترین نمونه آن، پایدار شدن آب آشامیدنی در سراسر جزیره قشم است.