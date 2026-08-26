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نایب رئیس مجلس با بیان اینکه حادثه لامرد در کنار حادثه میناب، سند جنایت جنگی آمریکاییها است، گفت: مجلس با همکاری قوه قضاییه پیگیر این جنایت هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه ۴ شهریور ماه) در جریان سفر خود به شهرستان لامرد، از سالن شهید نعیمی و منازل مسکونی شهرک ایثار که در حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهطور گسترده تخریب شده بود، بازدید کرد.
در جریان این حمله موشکی، تعدادی از هموطنان به شهادت رسیده و خسارات قابل توجهی نیز به واحدهای مسکونی اطراف این سالن ورزشی وارد شد.
نایب رئیس مجلس در این بازدید، ضمن بررسی میدانی ابعاد خسارات وارده، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت خانوادههای آسیبدیده و اقدامات انجامشده برای جبران خسارات قرار گرفت.
سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولین بنیاد مسکن نیز در این بازدید، نایب ئییس مجلس را همراهی کردند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از سالن ورزشی و منازل مسکونی آسیبدیده در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهرستان لامرد، با گرامیداشت یاد شهدای این حادثه، گفت: بالاترین موهبتی که خداوند متعال میتواند به انسان عطا کند، مقام شهادت است. شهدایی که در راه خدا جان خود را تقدیم میکنند، مورد عنایت و انتخاب پروردگار قرار میگیرند و این جایگاه والا، افتخاری بزرگ برای آنان است.
وی ضمن تبریک و تسلیت به خانوادههای شهدا و مردم ایران اسلامی، افزود: این شهدا انسانهایی پاک، مؤمن، متدین، شریف و خدمتگزار بودند که جان خود را برای عزت و امنیت این سرزمین فدا کردند. از این رو، شهادت آنان را به ملت ایران و جامعه اسلامی تبریک و در عین حال فقدان این عزیزان را تسلیت عرض میکنیم.
نیکزاد اضافه کرد: این مکان ورزشی، جایی که مردم، جوانان و کودکان برای تفریح و ورزش کردن آمده بودند. بمبی بر سر این مردم ریخته شده بود، بالغ بر ۷۶۰ هزار ترکش داشت. گناه این مردم چیست که این گونه به شهادت رسیدند.
وی افزود: جمعیت این شهر ۴۰ هزار نفر است، اما دشمن آمریکایی ـ صهیونی برای این جمعیت از بمبهای استفاده کرده است که بالغ بر ۷۶۰ هزار ترکش دارد. این سند جنایت آمریکا است.
نایب رئیس مجلس افزود: جا دارد از تلاشهای نماینده سخت کوش مردم لامرد در مجلس تشکر کنم که تلاش بسیاری برای احقاق حقوق مردم مظلوم لامرد انجام داد درحالیکه جنایت آمریکاییها در لامرد در کنار جنایات آنها در میناب قرار گرفت و رهبر فرزانه انقلاب از جنایت لامرد در کنار جنایات آمریکایی در میناب نام برد.
وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همکاری قوه قضاییه پیگیریهای لازم را از مراجع قانونی و همچنین مجامع بین المللی صورت خواهند داد. در پایان از مردم مؤمن، ولایتمدار، بزرگوار و شریف شهرستان لامرد نیز به دلیل صبر، استقامت و همراهیشان صمیمانه تشکر میکنم.