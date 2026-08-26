پخش زنده
امروز: -
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تعهد اعلامشده باقیمانده مطالبات گندمکاران کشور تا پایان شهریور پرداخت میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه افتتاح فاز نخست مجتمع آبیاری مشارکتی روستای قلعهکهنه شهرستان سقز گفت: تاکنون بهطور میانگین حدود ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده است و استانهایی که برداشت و تحویل محصول در آنها زودتر انجام شده به مرحله تسویه مطالبات نزدیک شدهاند.
وی افزود: استانهای سردسیر از جمله کردستان به دلیل شرایط اقلیمی و آغاز دیرتر فصل برداشت گندم در مقایسه با دیگر مناطق کشور با فاصله زمانی بیشتری وارد چرخه تحویل محصول و پرداخت مطالبات میشوند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پرداخت مطالبات گندمکاران را از اولویتهای دولت و این وزارتخانه دانست و گفت: تأمین اعتبار و واریز بهای گندم بهصورت مستمر پیگیری میشود تا منابع در کوتاهترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز شود.
آنجفی با قدردانی از تلاش کشاورزان در تأمین محصولات اساسی کشور اظهار کرد: تولید در شرایط خشکسالی محدودیتهای اقتصادی و افزایش هزینهها دشوار است، اما بهرهبرداران بخش کشاورزی با تلاش و مسئولیتپذیری نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کردهاند.
وی با اشاره به روند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم افزود: در فرآیند قیمتگذاری این محصول تلاش شد هزینههای واقعی تولید و قیمت نهادهها بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صیانت از حقوق کشاورزان استمرار تولید این محصول راهبردی نیز تضمین شود.