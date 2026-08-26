با هدف ساماندهی مسائل انباشته شهر جدید پردیس و تسریع در رفع مشکلات طرح‌های مسکن، کمیته‌ای ویژه با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن، شرکت عمران شهر‌های جدید و نمایندگان استان تهران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیته ویژه بررسی و پیگیری مسائل و نیازهای شهر جدید پردیس با هدف شناسایی اولویت‌ها و تسریع در رفع مشکلات تشکیل شد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح‌های مسکن در حال اجرا و مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای شهر جدید پردیس بررسی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، جلسات کارشناسی بررسی مشکلات پردیس به صورت هفتگی برگزار خواهد شد.

جلسات مدیریتی نیز هر دو هفته یک‌بار برای بررسی نتایج اقدامات کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های لازم تشکیل می‌شود.

همه دستگاه‌های مسئول موظف شدند مسائل و نیازهای پردیس را احصا و برای رفع آنها در چارچوب ظرفیت‌های قانونی اقدام کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن نیز از آمادگی این صندوق برای بررسی و رفع مسائل مرتبط با تأمین مالی شرکت عمران شهرهای جدید و شهر جدید پردیس خبر داد.