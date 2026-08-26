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سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: دستور ویژهای داده شده است که تمام موضوعاتی که میتواند برای افکار عمومی در حوزههای مختلف فوتبال و فدراسیون ایجاد ابهام کند، به صورت ویژه پیگیری و پاسخ لازم برای اقناع افکار عمومی ارائه شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در تشریح مباحث مطرحشده در نشست هیأترئیسه فدراسیون فوتبال اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم جلسه امروز، حضور امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، به همراه سعید الهویی بود که گزارشی مفصل درباره برنامه تیمهای ملی تا رقابتهای جام ملتهای آسیا ارائه کردند.
وی افزود: در این گزارش، جمعبندی فنی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مطرح شد که شامل تحلیل فنی و عملکردی تیم، تغییر نسل، محدودیتهای موجود در روند آمادهسازی و بررسی تطبیقی عملکرد تیم در جام جهانی بود. همچنین نتایج کسبشده، نقاط قوت و ضعف، محدودیتهای آمادهسازی و هدفگذاری برای حضور در جام ملتهای آسیا مورد بررسی قرار گرفت.
علوی ادامه داد: مسیر فنی مورد نظر برای آمادهسازی تیم ملی تا جام ملتهای آسیا نیز تشریح شد و درباره برنامههای پیشرو بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قرارداد امیر قلعهنویی نیز تا پایان جام ملتهای آسیا تمدید شد. قلعهنویی برنامهای ارائه کرده که میتواند برنامه هر مربی تیم ملی باشد و هیاترئیسه نیز همین نگرش را داشت.
سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به فضای نشست گفت: جلسه امروز حدود ۴۵ دقیقه برگزار شد و مباحث تیم ملی نیز در همین مدت مورد بررسی قرار گرفت. فضای صمیمی میان کادر فنی تیم ملی و اعضای هیاترئیسه ایجاد شده و امیدواریم این فضا به سمتی برود که تیم ملی بهترین نتایج را کسب کند. قرار است درباره جزئیات برنامهها و همکاران کادر فنی نیز نشست دیگری برگزار شود.
وی درباره موضوع جوانگرایی در تیم ملی گفت: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، بحث جوانگرایی و ارتباط آن با باشگاهها و آکادمیهاست. تجربه شخصی من از سال ۱۳۸۲ نشان میدهد که قلعهنویی در آن مقطع ۱۳ بازیکن جدید را به فوتبال ایران و باشگاه استقلال معرفی کرد و بسیاری از آنها سالها در فوتبال ایران درخشیدند؛ بنابراین رویکرد او به جوانگرایی موضوع جدیدی نیست.
علوی افزود: امروز نیز درباره جوانگرایی صحبت شد و حتی موضوع میانگین سنی تیمهای مختلف مطرح شد. سؤال مهم این است که جای جوانگرایی کجاست؟ باشگاه، تیم ملی و آکادمی چه نقشی دارند؟ وقتی بازیکن جوانی به تیم ملی دعوت میشود، باید فرصت لازم را پیدا کند و باشگاهها نیز در این فرآیند نقش مهمی دارند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی نیز اظهار کرد: یکی از موارد مطرحشده، موضوع بازیهای تدارکاتی بود که از سوی سعید الهویی و سپس سرمربی تیم ملی مطرح شد. درباره امکان و ظرفیتسنجی مسابقات پیشرو و شبیهسازی شرایط جام ملتهای آسیا بحث شد.
وی گفت: نباید تصور کنیم حریفانی که در جام ملتهای آسیا با آنها روبهرو میشویم، حریفان سادهای هستند. بر همین اساس مدلسازی انجام شده و برنامههایی ارائه شده تا تیم ملی در شرایطی قرار بگیرد که بهترین اتفاق برای آن رقم بخورد.
علوی ادامه داد: یکی از محلهای احتمالی اردوی پیش از مسابقات، قطر است و امروز ریاست فدراسیون در این زمینه مذاکراتی داشتند تا تیم ملی بتواند پیش از اعزام به مسابقات، حدود ۱۰ تا ۱۲ روز در دوحه اردو برگزار کند.
وی درباره نحوه میزبانی و رخدادهای جام جهانی گفت: گزارشی که روز گذشته در رسانهها منتشر شد را دیدم. یکی از مسائلی که امروز در جلسه مطرح شد، نوع برخورد کشور متخاصم با کشورمان بود. موارد جدیدی نیز مطرح شد که هنوز به سطح رسانهها نرسیده، اما واقعاً مجموعه تیم ملی را آزار داده بود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: از ابتدا و از زمان ورود تیم ملی و کاروان ایران، بدترین برخوردها صورت گرفت. چیزی که باعث شد تیم ملی همه توان خود را بگذارد، غیرت و شرافت بازیکنان و همچنین برنامهریزی کادر فنی بود. در بازی نخست نیز عملاً شرایط مناسبی برای ریکاوری وجود نداشت و تیم در ساعتی به محل مسابقه رسیده بود که فرصتی برای آمادگی برنامهریزیشده وجود نداشت.
علوی تأکید کرد: امیدواریم در عربستان با توجه به ستادی که برای این موضوع تشکیل شده، شرایط به شکلی باشد که تیم ملی بتواند با بهترین وضعیت در مسابقات حضور پیدا کند.
وی در ادامه درباره فسخ قرارداد آسانی با استقلال گفت: با توجه به اینکه چنین اتفاقاتی در لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو و سایر لیگها رخ میدهد، مسئولیت این موضوع بر عهده باشگاه و بازیکن است. قانونی وجود دارد که به مجموعه باشگاهها ابلاغ شده و آنها باید تصمیماتی را که میگیرند بپذیرند و تبعات آن را نیز بر عهده بگیرند.
علوی افزود: سال گذشته نیز این مصوبه اعلام شد و درباره آن صحبت کردم. طبیعتاً وقتی باشگاه یا بازیکن تصور میکند تصمیمی که گرفته درست است، باید تبعات آن تصمیم را نیز بپذیرد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص حواشی مربوط به باشگاه چادرملو و برگزاری تورنمنت اخیر نیز گفت: در برنامه فوتبال برتر، توضیحاتی را به نمایندگی از مجموعه فوتبال ارائه و از هواداران محترم باشگاه عذرخواهی کردم. در عین حال باید برای سه باشگاه استقلال، تراکتور و گلگهر ایران نیز آرزوی موفقیت داشته باشیم و امیدواریم نتایج بسیار خوبی در مسابقات خود کسب کنند.
وی ادامه داد: از روز نخست تا امروز نامههای متعددی در این زمینه ارسال، پیگیری و موضوع جمعبندی شده است. مهمترین بحث این است که به هیچ عنوان برای فدراسیون قابل پذیرش نیست که شرایطی ایجاد شود که این تصور به وجود بیاید یک تورنمنت برگزار شده و بعد گفته شود «سرکاری» بوده است. چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
علوی گفت: میدانم مهدی تاج از این اتفاق چقدر ناراحت و نگران بود و شخصاً چقدر پیگیری کرد که این موضوع به نتیجه برسد. رئیس فدراسیون در ارتباط با این موضوع از کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز وقت گرفت تا درباره اینکه به چه دلیل نامههای ارسالشده پذیرفته نشده است، گفتوگو و موضوع را پیگیری کند.
وی تأکید کرد: همه تلاش فدراسیون در جهت صیانت از فوتبال است. درباره شکایت نیز تا این لحظه اطلاعی ندارم، چون چیزی به فدراسیون فوتبال نرسیده است. با این حال، به عنوان عضو کوچکی از مجموعه فوتبال عرض میکنم که عذرخواهی باید از مجموعه باشگاه چادرملو صورت میگرفت. اتفاقات این حوزه نیز توسط مراجع تعیینشده در حال پیگیری است.
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره تصمیم نشست امروز پیرامون این موضوع اظهار کرد: در نشست امروز بحثی درباره جزئیات این پرونده مطرح نشد و مقرر شد تیم ملی هرچه سریعتر بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مسابقات پیشرو از جمله دیدار با روسیه و ازبکستان و بازی سوم را دنبال کند.
علوی همچنین درباره اساسنامه هیاتهای فوتبال و پروندههای حقوقی گفت: یکی از موضوعات مطرحشده کمیته امور استانها، اساسنامه هیأتهای فوتبال بود که گزارشی درباره آن ارائه شد و اعضای هیاترئیسه نیز نظرات خود را مطرح کردند. موضوعات حقوقی مربوط به پروندههای قبلی نیز مورد بررسی قرار گرفت و در حوزه بینالملل نیز موارد مربوط به کمیته حقوقی گزارش شد. موضوع قهرمانی استقلال در فصل گذشته و مسائل مربوط به این باشگاه نیز در دستور جلسه قرار داشت.
وی خاطرنشان کرد: دستور ویژهای داده شده است که تمام مواردی که میتواند برای افکار عمومی در حوزههای مختلف فوتبال و فدراسیون ایجاد ابهام کند، به صورت ویژه پیگیری شود و پاسخ لازم برای اقناع افکار عمومی ارائه شود. امیدواریم با برنامهای که کادر فنی ارائه کرده و ظرفیتهایی که برای آمادهسازی تیم ملی در نظر گرفته شده، شاهد بهترین عملکرد تیم ملی باشیم و از تجربه جام جهانی در مسیر حضور قدرتمند در جام ملتهای آسیا استفاده کنیم تا تیم ملی بتواند با بهترین ظرفیت خود در این رقابتها حاضر شود و دل مردم ایران را شاد کند.